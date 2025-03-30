Церковне свято 30 березня: що не можна робити сьогодні, щоб не впустити лихо в дім

Дотримуйтесь головних традицій та заборон цього дня

У неділю, 30 березня, православні та греко-католики відзначають пам’ять преподобного Іоанна Ліствичника. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 12 квітня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Преподобний Іоанн жив у VI-VII століттях. Він близько 40 років провів на самоті, в пості та молитві, а потім був покликаний бути ігуменом монастиря на горі Сінай. Його головний твір — "Ліствиця" — описує шлях духовного сходження до Бога як сходи з 30 ступенів, кожна з яких символізує певну чесноту (смиренність, молитву, послух і т.д.).

Що можна робити 30 березня:

Якщо є можливість, варто побувати на службі чи бодай помолитися вдома. Преподобний Іоанн навчав, що без молитви немає духовного зростання;

Цього дня пожертвування, підтримка нужденних, прощення образ — все це відповідає духу дня та вченню святого;

Вважалося, що прибирання у цей день допомагає не лише очистити житло, а й "вимести" все погане. Головне — без суєти й зі світом у душі;

Що не можна робити 30 березня:

Святий Іоанн навчав боротися з душевними пристрастями, особливо з гнівом і роздратуванням — вважається, що агресивність цього дня відштовхує благодать;

Вважалося, що копати, будувати чи виконувати іншу фізично важку роботу в цей день — до бід і втрат сили;

Будь-які починання могли не принести плодів або піти навперейми — день підходить швидше для роздумів, ніж для нового старту;

Не слід займатися пранням — за прикметами, якщо в день пам’яті Іоанна Ліствичника прання одягу може привернути лихо в дім;

Сварок цього дня намагалися уникати — вважалося, що вони особливо небезпечні й можуть "зруйнувати сходи", що ведуть до добробуту.

"Телеграф" писав раніше, які церковні свята українці відзначатимуть у квітні 2025 року. Дізнайтесь нові дати.