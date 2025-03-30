В Україні перевели годинники на літній час – котра зараз година

Через переведення годинників ніч у неділю стала на годину коротшою

Протягом уже кількох років Україна обговорює скасування весняного переведення годинників, щоб у країні встановити єдиний зимовий час протягом усього року. Однак остаточно рішення так і не було ухвалено, тому вночі 30 березня українці знову переводять стрілки годинників вперед.

Згідно з чинними правилами, перехід на літній час здійснюється в останню неділю березня о 3:00. Стрілки годинників переводять на одну годину вперед.

Оскільки годинники потрібно переводити о 3:00, то зараз уже 4:00 за літнім часом. Таким чином, спати цієї ночі ми будемо на годину менше.

Чому ми знову переводимо годинники

Влітку 2024 року Верховна Рада ухвалила закон №4201 про скасування переведення часу в Україні із зимового на літній. Таким чином, востаннє переведення годинників мало бути в жовтні, з переходом на зимовий час. А вже в березні годинники не повинні були переводити назад.

Для того, щоб закон набув чинності, його має підписати глава держави Володимир Зеленський. Однак досі він цього так і не зробив.

Навіщо взагалі переводити годинники

Перехід на літній час допомагає раціональніше використовувати світловий день протягом року, знижувати витрати на освітлення, узгоджувати робочий графік з природним освітленням та скорочувати витрати на опалення у денний час.

При цьому важливо пам’ятати: більшість сучасних гаджетів — смартфони, комп’ютери, смартгодинники — оновлюють час автоматично, тоді як механічні годинники та застарілі моделі телефонів потребують ручного коригування.

Раніше ми розповіли, як перехід на літній час впливає на людей у різних регіонах України. Переведення годинників на літній час не так сильно відчувається на сході країни, тому що ранки все одно залишаються світлими.