Дощ зіпсує вихідний? Яким областям не пощастить з погодою 30 березня

На території України переважатиме помірна хмарність

Суха та вітряна погода незабаром зміниться в Україні на дощову. Вже цієї неділі, 30 березня, коли українцям треба перейти на літній час, синоптики прогнозують у більшості областей опади.

Як повідомляє синоптикиня Наталія Діденко, дощі очікуються у центральних областях, у південній частині, у східних областях і на південному заході. При цьому протягом дня триматиметься доволі тепла погода.

"Вдень у неділю дощі поблукають на заході, півночі та у центрі. На півдні та сході без істотних опадів у денні години", — каже синоптикиня.

За її прогнозами, 30 березня українців очікує помірно теплий день, стовпчик термометра коливатиметься у межах +10+15 градусів, на півдні (окрім Одещини) до +18 градусів. А от північ країни очікує менш тепла погода, адже в деяких регіонах буде до +10 градусів.

Карта розподілення повітряних мас 30 березня

"У Києві 30-го березня температура повітря трохи знизиться і становитиме +12 градусів. Щоб якісь серйозні опади завтра в столиці — навряд, але хмар побільшає, максимум подекуди невеликий дощ", — каже Діденко.

Зауважимо, що Укргідрометцентр прогнозує опади на сході, півночі та в центрі України, а також на Закарпатті. Протягом дня повітря прогріється до +17 градусів, а вночі охолоне до +3 градусів.

Погода в Україні 30 березня

Нагадаємо, що синоптики вже розповіли про погоду в квітні в Україні. Вже відомо, коли очікувати перших заморозків та яка температура триматиметься у розпал весни.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядало сонячне затемнення, яке бачили в Україні 29 березня.