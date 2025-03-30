Україна перейшла на літній час: як дізнатися, котра година

Вночі 30 березня українці перевели стрілки годинників на годину вперед

В Україні в останню неділю березня, яка цього року припала на 30 число, перейшли на літній час. Стрілки годинники перевели вперед на одну годину. Котра зараз година можна дізнатися за допомогою спеціальних сервісів.

"Телеграф" зібрав кілька таких для вас. Зазначимо, що сучасні гаджети здійснюють сезонну зміну часу автоматично.

Точний час можна дізнатися через Інтернет. Для цього потрібно скористатися пошуком Google. Введіть запит "точний час Україна", "дізнатися точний час в Києві". Відразу під пошуковим рядком з’явиться правильний час. Також у мережі є спеціальні сервіси, наприклад: 24timezones, time.is, city-time.org та низка інших.

Ще один спосіб – мобільний зв’язок. Попри те, що більшість смартфонів змінюють час автоматично, і прокинувшись їх користувачі вже бачать правильний час, мобільні оператори пропонують додаткову послугу, що дозволяє дізнатися точний час. Зазвичай вона безкоштовна.

Наберіть *160# та натисніть кнопку дзвінка. Цією послугою можна скористатися, навіть якщо на рахунку немає грошей. Після надсилання запиту користувач отримає СМС із зазначенням часу, дати та дня тижня.

Якщо раптом у вас все ще є стаціонарний телефон, він також допоможе дізнатися точний час. Для цього потрібно зателефонувати на номер 121. Однак, якщо ви звернетеся до цієї служби, набравши з мобільного телефону, за виклик доведеться заплатити.

Раніше ми розповіли, які сусідні країни-члени Євросоюзу перевели годинник на літній час разом з Україною.