В Одесі на підземній парковці помітили дикого звіра: очевидці встигли зняти його на відео

Диких тварин все частіше помічають у місті

В Одесі в одному підземних паркінгів місцеві мешканці помітили незвичайного гостя — рудого лиса. Тварина спокійно сиділа на капоті припаркованого автомобіля, ніби це було цілком нормальним явищем.

Власник авто спробував прогнати непроханого пасажира, але лис мав інші плани. Замість того, щоб втекти, звір просто перемістився на дах машини. Відео цієї цікавої зустрічі з’явилося в мережі в TikTok.

Користувачі соцмереж жваво відреагували на відео. Один з коментаторів зауважив: "У неї явно хороший смак на машини", жартуючи над вибором саме цього авто (Тойота). Інший додав з гумором: "Сказав злізти з капота, вона й злізла. Про те, що не треба переходити на дах, розмови не було".

Проте деякі користувачі висловили занепокоєння. "Зараз багато скажених лисів, я б так не ризикував", — попередив один з коментаторів. Інший додав: "Бажано не наближатися до них. У лисів велика ймовірність захворювання на сказ".

Місцеві жителі розповіли, що це не поодинокий випадок: "Там постійно лиси лазять. З полів приходять. Сам стикався з ними пару разів". А ще один користувач повідомив: "Цей лис живе на схилах 12-ї станції Фонтану".

В Одесі останнім часом почастішали випадки появи лисиць у місті. Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков пояснює це зміною ставлення людей до диких тварин. За його словами, люди стали більш толерантними, тому лисиці почуваються в місті безпечно.

Проте Біляков застерігає від надмірного зближення з лисицями. Він нагадує, що це все ж дикі тварини. Фахівець радить не годувати їх і не сприймати як домашніх улюбленців.

"Телеграф" зібрав найяскравіші коментарі:

Раніше "Телеграф" писав, що в самому центрі Києва гуляв дикий звір. У мережі з'явилися фото та відео з твариною.