Чи можна киянам ховатися у шкільних укриттях та брати домашніх тварин: у Кличка дали відповідь

Як виявляється, у Києві діє низка обмежень і вимог, а власникам "пухнастиків" можуть відмовити у доступі до бомбосховищ — що варто знати

У Києві до шкільних укриттів у разі оголошення повітряної тривоги не пускатимуть пересічних містян під час уроків. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" розповіли у Департаменті муніципальної безпеки КМДА, коментуючи обмеження та встановлені вимоги щодо безпекових локацій.

– Відповідно до абзацу 5 пункту 31 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, виключення таких споруд із фонду та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 10.03.2017 №138, об’єкти фонду захисних споруд закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу, – повідомили в Департаменті.

Таким чином, як випливає з документу, у разі раптово оголошеної тривоги (зранку чи вдень) та небезпеки нових обстрілів столиці киянам потрібно буде шукати інші бомбосховища поблизу.

Ще одне питання, яке часом провокує жваві дискусії у соцмережах, — чи можна брати в укриття своїх домашніх тварин (котів чи собак), щоб пересидіти разом з ними небезпеку.

Як повідомляють в КМДА, прямої заборони приходити зі своїми пухнастими улюбленцями немає, але водночас є низка обмежень і жорстких вимог.

— Щодо доступу громадян зі своїми домашніми тваринами до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту під час повітряної тривоги… особи, які прибувають до цих об’єктів з домашніми тваринами, розміщуються в окремих приміщеннях або відокремлених місцях. Власник домашньої тварини або особа, яка її супроводжує, забезпечує:

– постійний нагляд за домашніми тваринами;

– необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини;

– безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди домашньою твариною;

– безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

– дотримання вимог санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил;

– наявність повідка для домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, а також намордника на собаках порід, що включені до Переліку небезпечних порід собак, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10.11.2021 №1164.

Як повідомлялось, в рамках нового навчального року, який стартував у понеділок, 2 вересня, всі навчальні заклади Києва мають організувати освітній процес у очному форматі. В окремих випадках також можуть застосовувати дистанційну, змішану та інші форми, передбачені законодавством. Водночас згідно з відповідним рішенням Ради оборони столиці, для очного навчання освітні установи мають гарантувати наявність укриттів.

Нагадаємо, закінчитися навчальний рік має до 30 червня 2025-го. При цьому за рішенням Міністерства освіти, навчальний рік у школах України триватиме з урахуванням безпекової ситуації та енергетичної складової.

Тобто є загальні рекомендації Міносвіти, проте педради і керівництва шкіл самі вирішуватимуть і коригуватимуть структуру навчального року відповідно до специфіки навчального закладу, наявності укриттів та ситуації з енергопостачанням.