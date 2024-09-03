Із собакою в бомбосховище? Київська влада назвала шість жорстких правил

Власники домашній тварин мають розміщуватися в окремих приміщеннях

Киянам не забороняють під час повітряних тривог і ракетно-дронових атак ховатися у бомбосховищах та укриттях зі своїми домашніми тваринами. Але при цьому слід дотримуватися шести жорстких правил перебування котиків, собачок, морських свинок, пацюків, папужок тощо у захисних спорудах.

Про це йдеться в офіційній відповіді Департаменту муніципальної безпеки КМДА на інформаційний запит "Телеграфу".

Більше читайте сайті "Телеграф" у статті: "Чи можна киянам ховатися у шкільних укриттях та брати домашніх тварин: у Кличка дали відповідь".

Як пояснили чиновники, громадяни, котрі прибувають до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту зі своїми домашніми тваринами, мають розміщуватися в окремих приміщеннях або відокремлених місцях. Окрім того, власник домашньої тварини або особа, яка її супроводжує, забезпечує:

– постійний нагляд за домашніми тваринами;

– необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини;

– безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди домашньою твариною;

– безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

– дотримання вимог санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил;

– наявність повідка для домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, а також намордника на собаках порід, що включені до Переліку небезпечних порід собак, затвердженого постановою Кабміну від 10.11.2021 за №1164.

Нагадаємо, "Телеграф" публікував фоторепортаж, як метро Києва перетворилося на укриття через масовану ракетну атаку РФ.