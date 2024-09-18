Дикий звір гуляв в самому центрі Києва: мережею ширяться відео та фото з твариною

Свідки викликали на місце події поліцію

Жителі Шевченківського району Києва стали свідками незвичайної події: вулицями міста бігав лось. Тварину помітили зранку 18 вересня на вулиці Нагірній.

Як з’ясувалося, він гуляв містом вже кілька днів. Про це розповідає Київ ІНФО у своєму телеграм-каналі.

У соцмережах з'явилося відео, де видно, як лось бігає порожньою вулицею. Свідки розповіли, що викликали поліцію, але спіймати тварину одразу не вдалося.

На допомогу приїхали працівники Центру порятунку диких тварин. Вони вирішили приспати лося снодійним дротиком, щоб безпечно його перевезти. Після цього фахівці КАРС та КиївЗоо почали готувати його до транспортування.

Рятувальники розповіли, що шукали тварину вже два дні. Отримували повідомлення про його появу, але коли приїжджали, тварини вже не було на місці.

Люди припускають, що дикі тварини з'являються в місті через роботу систем ППО. Гучні звуки лякають їх, і вони тікають з лісів у міські райони.

Фахівці просять киян не підходити до диких тварин у місті, а одразу повідомляти відповідні служби.

Зараз звір під наглядом спеціалістів. Снодійне допоможе йому легше перенести перевезення. Після огляду ветеринарів тварину випустять у ліс, подалі від міста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у центрі Запоріжжя помітили незвичайного птаха. Місцеві вбачають у цьому гарний знак.