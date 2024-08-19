"Заповідника "Асканія-Нова" більше немає": Прокудін розповів, що з ним зробили окупанти

"Асканія-Нова" — це найбільший в Європі типчаково-ковиловий степ, де мешкають рідкісні тварини

Російські загарбники знищують заповідник "Асканія-Нова", що знаходиться під окупацією в Херсонській області. При цьому тварин звідти перевозять на територію Росії і не тільки.

Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в інтерв’ю РБК-Україна. За його словами, тварин із заповідника перевозять до тимчасово окупованого Криму, а також російських міст.

"Це правда, вони його знищують. Останнє, що я чув — вони вивозять тварин до Криму та Росії", — сказав Прокудін.

Він наголосив, що російські загарбники буквально розікрали величезний заповідник.

"Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально", - підсумував Прокудін.

Що відомо про заповідник "Асканія-Нова"

Державний біосферний заповідник "Асканія-Нова" — це найбільший у Європі типчаково-ковиловий степ, унікальний Великий Чапельський под із найбільшим у світі розмаїттям квіткових рослин і безліч рідкісних тварин, у тому числі коні Пржевальського.

Ще на початку повномасштабного вторгнення російські війська захопили південну частину Херсонської області, де і розташований заповідник. З того часу він перебуває під окупацією. До березня 2023 року заповідник залишався останньою українською державною організацією, яка продовжувала працювати як "острів України" на окупованій території.

Асканія-Нова пережила дві світові війни та майже повне знищення співробітників під час репресій 1930-х років. Заповідник неодноразово зазнавав розграбування і руйнування. Але навіть після того він дожив до наших днів. Він залишається найвідомішим заповідником як в Україні, так і у всій Східній Європі. Крім того, Асканія-Нова – найбільша ділянка цілинних степів, яка збереглася в Україні не розораною.

Багато поколінь у заповіднику живуть не американські бізони, африканські зебри, казахські сайгаки та монгольські коні Пржевальського. В Асканії також є дендропарк з безліччю дерев з усього світу, закладений понад сто років тому і підтримується постійним зрошенням артезіанськими водами, пише Uwecworkgroup.

До початку повномасштабного вторгнення на території Асканії-Нови налічувалося понад 500 видів рослин та понад 1000 видів тварин, 69 з яких внесено до Червоної книги України, а 12 внесено до Європейського червоного списку.

Особливе місце на території Асканії-Нови займає дендрологічний парк, що охоплює площу близько 200 га. Парк суттєво відрізняється від дикої степової зони. На всій території працює система зрошення, яка живить кожне дерево артезіанською водою. Загалом у парку налічується близько 150 видів різних видів дерев, а в центрі композиції знаходиться мальовничий ставок, у якому плавають лебеді та качки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в березні 2023 стало відомо, що російські окупанти хочуть вивезти тварин з "Асканії-Нови". Загарбники довгий час оминали заповідник і там працювала українська команда, але на той момент стало зрозуміло, що вони мають намір його просто пограбувати.