В Одессе на подземной парковке заметили дикого зверя: очевидцы успели снять его на видео

Диких животных все чаще замечают в городе

В Одессе в одном подземном паркинге местные жители заметили необычного гостя — рыжего лиса. Животное спокойно сидело на капоте припаркованного автомобиля, словно это было вполне нормальным явлением.

Владелец авто попытался прогнать незваного пассажира, но у лиса были другие планы. Вместо того чтобы убежать, зверь просто переместился на крышу машины. Видео этой интересной встречи появилось в сети TikTok.

Пользователи соцсетей живо отреагировали на видео. Один из комментаторов заметил: "У нее явно хороший вкус на машины", шутя над выбором именно этого авто (Тойота). Другой добавил с юмором: "Сказал слезть с капота, она и слезла. О том, что не надо переходить на крышу, разговора не было".

Однако некоторые пользователи выразили обеспокоенность. "Сейчас много бешеных лис, я бы так не рисковал", — предупредил один из комментаторов. Другой добавил: "Желательно не приближаться к ним. У лисов большая вероятность заболевания бешенством".

Местные жители рассказали, что это не редкий случай: "Там постоянно лысы лазят. С полей приходят. Сам сталкивался с ними пару раз". А еще один пользователь сообщил: "Эта лиса живет на склонах 12-й станции Фонтана".

В Одессе в последнее время участились случаи появления лис в городе. Директор Одесского зоопарка Игорь Биляков объясняет это изменением отношения людей к диким животным. По его словам, люди стали более толерантными, потому лисы чувствуют себя в городе безопасно.

Однако Биляков предостерегает от чрезмерного сближения с лисами. Он напоминает, что это все-таки дикие животные. Специалист советует не кормить их и не воспринимать как домашних питомцев.

"Телеграф" собрал самые яркие комментарии:

Ранее "Телеграф" писал, что в самом центре Киева гулял дикий зверь. В сети появились фото и видео с животным.