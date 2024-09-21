Про втрати, переговори, зброю, Крим, та не лише: топ-10 свіжих заяв Зеленського

Глава держави висловився щодо найактуальніших питань

Президент України Володимир Зеленський 20 вересня зустрівся із журналістами та зробив низку заяв. Він говорив про втрати України у війні, перемовини, мирний план та не лише.

"Телеграф" зібрав важливі заяви глави держави. Говорив він зокрема й про другий Саміт миру.

Про участь Росії у Саміті

"Ми заявили, що готові бачити Росію на другому Саміті, тому що всі наші союзники, включно з найближчими, які на нашому боці та завжди проти російської агресії, — усі сказали, що Росія має бути на другому Саміті. Тому що воює Росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни", — сказав президент.

Він додав, що Україна активно працює над планом, зараз вже готові три пункти. За словами Зеленського, відбулися зустрічі в онлайн-форматі, "ще будуть зустрічі офлайн і онлайн". Весь план буде готовий на початку листопада

"Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити в будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, тому що буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміла їхня реакція на конкретику, а не просто взагалі — ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну", — зазначив Зеленський.

Про втрати серед українських військових

Зеленський спростував інформацію The Wall Street Journal, що на війні нібито загинуло 80 тисяч українських військових. За його словами, реальна цифра значно менша.

"80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та, яка була опублікована. Суттєво", — сказав він.

Про Курську операцію

Курська операція є частиною другого пункту плану перемоги. Третій пункт стосується конкретного зміцнення України зброєю. Ще один пункт пов'язаний "з економією в майбутньому".

"По-перше, однозначне місце України в архітектурі безпеки світу. Друге, без деталей, але Курська операція є саме частиною плану, її другого пункту. Третій пункт пов'язаний із конкретним зміцненням України щодо зброї", — сказав Зеленський.

Про зброю

Україна потребує швидких рішень партнерів на постачання зброї. Пізніше буде важче і РФ вироблятиме стільки ж або більше, ніж виробляє Європа, заявив президент.

"У Росії, наприклад, 30 ключових радянських заводів, які виробляють ту чи іншу зброю і техніку, і вони збільшують це виробництво, обходячи санкції. А в Європі, в Європейському Союзі, мені здається, десь 42 заводи. Росія виробляла в цьому 2024 році менше, ніж виробляє Європа. А Україна отримала менше, ніж має Росія", — додав він.

За його словами, Росія "матиме більше вже у 25-му році". Зокрема зброю їй постачають Північна Корея та Іран, які теж активно її виробляють. Це все дуже небезпечно і веде до поляризації світу, наголосив Зеленський.

Про дозвіл на використання далекобійної зброї по цілях на території РФ

Україна не застосовувала далекобійну зброю для ударів по території РФ. Партнери не дають дозволу на це, оскільки бояться ескалації.

"У нас є далекобійна зброя. Але не в тій кількості, яка нам потрібна, скажімо так. Але тим не менше цей пакет у нас є — Storm Shadow, ATACMS, SCALP. Але ні Америка, ні Велика Британія не давали нам дозволу на використання цієї зброї на території Росії, по будь-яких цілях на будь-яку відстань. Ми не застосовували далекобійну зброю на території Російської Федерації", — зазначив Зеленський.

Про ротації та ситуацію на фронті

В деяких бригадах на фронті є ротації. З початку вересня постачання допомоги прискорилося.

"Є ротації в деяких бригадах. Дуже повільно йде допомога. Прискорилася на початку вересня, і ми раді цьому. Ми це відчуваємо", — зазначив глава держави.

Він додав, що Курська операція виконує своє завдання. Сили росіян вдалося відтягнути, вони сконцентрували там щонайменше 42 тисячі військових.

Про можливості Байдена посилити Україну

Президент США Джо Байден здатний посилити Україну, поки він ще є главою Білого дому. Зеленський додав, що певні його рішення могли б зробити нашу країну сильнішою.

"Байден може посилити Україну й ухвалити важливі рішення для того, щоб Україна стала сильнішою і захистила свою незалежність, поки він президент США. Я вважаю, це все ж таки історична місія. Ну, принаймні в ракурсі України. Тому що є в нього своє життя і своя політична кар'єра. Я не знаю, що для нього найголовніше. Я говорю тільки з точки зору цієї війни", — заявив президент.

Він додав, що шанс переконати Байдена ухвалити такі рішення залежить "від багатьох речей і, звісно, від певної кількості людей". За словами Зеленського, в історії стосунків з чинним президентом США, "були дуже цікаві й непрості діалоги. Він потім змінював свою думку".

Про Крим

Президент повідомив, що Україна докладає зусиль для ізоляції тимчасово окупованого Криму. Також проводиться окрема операція, частиною якої було руйнування угруповання флоту РФ у Чорному морі.

"Відбуваються деякі процеси з ізоляції Криму. Є окрема операція, частиною якої було руйнування угруповання російського флоту в Чорному морі", — сказав він.

Про зустріч з Трампом

Зеленський може зустрітися з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом 26 або 27 вересня. За словами глави України, це буде важливо для обох політиків.

"У нас, найімовірніше, буде зустріч, я думаю 26-27 вересня … Я бачив його повідомлення в ЗМІ, наші команди в контакті. Головне, щоб час був. Я не буду заглядати в майбутнє, але думаю, що для обох нас це буде важливо", — зазначив Зеленський.

Про китайсько-бразильську ініціативу миру

Україні потрібен справедливий мир, тоді як китайсько-бразильська ініціатива є "криголамом" проти будь-якого дипломатичного та справедливого рішення. Росії це вигідно.

"У деяких країнах світу є різні ідеї та ініціативи щодо того, як закінчити війну. А для України насамперед важливо, щоб це було справедливо, тому що війна йде у нас, на нашій території. Нам потрібен справедливий і стабільний мир", — зазначив президент.

Він пояснив, що не вважає цю ініціативу конкретним планом, оскільки не бачить там конкретних дій і кроків. Натомість вона містить узагальнення процесів, а за будь-якими узагальненнями завжди щось приховують, зазначив глава держави.

Як повідомляв "Телеграф", Зеленський заявив, що План Перемоги передбачає швидкі та конкретні кроки наших стратегічних партнерів — від сьогодні та до кінця грудня. Окрім Байдена, план перемоги отримають обидва кандидати в президенти США — Камала Гарріс та Дональд Трамп. Також документ надішлють ще кільком партнерам нашої держави.