"План перемоги побачать усі": Зеленський зробив важливу заяву про завершення війни

Більшість у ньому залежить від партнерів

Важливим етапом до завершення війни та мостом до Саміту миру є план перемоги України. Він буде представлений незабаром президенту США Джо Байдену та має посилити позицію нашої держави.

Про це заявив лідер України Володимир Зеленський 21 вересня під час зустрічі з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

"План Перемоги передбачає швидкі та конкретні кроки наших стратегічних партнерів — від сьогодні і до кінця грудня. Конкретні дії, які залежать виключно від партнерів, і вже ніхто мені не скаже, що це залежить від російської сторони", — сказав президент України.

Він також наголосив, що цей план — міст до Саміту миру та завершення війни, який Україна посилює. Це відбувається і політично, і за допомогою зброї. Цей план перемоги також показує майбутнє нашої держави.

Зеленський наголосив, що окрім Байдена, план перемоги отримають обидва кандидати в президенти США — Камала Гарріс та Дональд Трамп. Також документ надішлють ще кільком партнерам нашої держави.

Президент зауважив, що план буде відкритий усім, хто має його знати і допомогти Україні у досягнені цілі.

"І Росія повинна його бачити. Тому що цей план посилює Україну. І вони повинні про це знати", — зазначив Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час майбутньої зустрічі Зеленський хоче натиснути на Байдена у двох питаннях.