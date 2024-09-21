В Україні збільшать видатки на військові потреби: сума безпрецедентна

Президент вже підписав Закон

В Україні на 500 мільярдів гривень збільшать видатки на військові потреби. Відповідний Закон у п’ятницю, 20 вересня, підписав президент України Володимир Зеленський.

Законопроєкт №11417 передбачає видатки на 3,73 трильйона гривень з додатковими 500,3 мільярда гривень для певних програм, з яких 495,3 мільярда призначені для сектору безпеки і оборони. Про це йдеться в картці проєкту на сайті Верховної Ради.

Закон передали на підпис президенту у п’ятницю, 20 вересня, одразу після того, як його підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Народні депутати проголосували за нього 18 вересня, свої голоси віддали 298 обранців.

Законопроєкт №11417, нещодавно поданий до парламенту, пропонує безпрецедентний бюджет на цей рік у розмірі 3,73 трильйона гривень. Він передбачає збільшення державних видатків на 434,6 мільярда гривень, з яких 500,3 мільярда гривень призначено для окремих бюджетних програм. З цієї суми 495,3 мільярда гривень буде спрямовано на сектор безпеки і оборони. Водночас планується скоротити видатки та кредити на 65,7 мільярда гривень.

Документ також передбачає збільшення внутрішніх запозичень на 216,1 мільярда гривень, водночас зменшуючи витрати на їх обслуговування на 58,5 мільярда гривень через реструктуризацію єврооблігацій.

Крім того, законопроєкт змінює розподіл надходжень від "військового" податку на доходи фізичних осіб у четвертому кварталі: 59% коштів буде спрямовано до загального фонду (замість 25%), а Києву дістанеться 78% замість нинішніх 40%.

Також планується направити залишки бюджетних коштів на реставраційні роботи, будівництво, модернізацію та інші поліпшення. Окремо зазначено, що кошти державних підприємств "Україна туристична" та "Український інститут інтелектуальної власності" будуть перенаправлені на потреби Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Для забезпечення фінансування оборонних потреб у розмірі 500 мільярдів гривень уряд планує скорочення державних видатків, зниження витрат на обслуговування та погашення державного боргу, а також залучення додаткових надходжень шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики та підвищення акцизів на пальне і тютюнові вироби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні хочуть підвищити податки "заднім числом". Податковий Комітет Верховної Ради вже прийняв до повторного першого читання версію урядового законопроєкту.