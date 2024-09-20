Чому знання Росії про підготовку до операції на Курщині не допомогло: експерт назвав три причини

Курська наступальна операція реально жодних військових цілей не несе

Українські військові мали чималий успіх на Курському напрямку, навіть попри те, що росіяни нібито знали про підготовку операції та курс на Курськ. І цьому є щонайменше три вагомі причини.

Як зазначив "Телеграфу" військовий оглядач Олег Старіков, з огляду на слова The Guardian про знання Кремля щодо операції важко казати, що Росія проґавила наступ. Проте успіх українських бійців очевидний і він має кілка причин.

"Перше. Проґавили. Чому? Тому що реально розуміючи ситуацію на східному фронті — на Покровському, Курахівському, Вугледарському напрямках — росіяни не думали, що наші ресурси підуть на Курський напрямок", — каже він.

Старіков наголошує, що ЗСУ на сході проводять стратегічну оборонну операцію, а на Курську— наступальна. Тобто це принципово різні види дій та стратегії. Але щодо Курської операції точно можна сказати, що ЗСУ вирішили завдати удару за допомогою раптовості.

"У військовій справі є таке поняття — "раптовість" і "несподіваність". Ось вони й використовували раптовість та географію місцевості, так звану військову топографію", — пояснює оглядач.

Ще однією складовою успіху ЗСУ Старіков називає безжальне дотримання режиму таємності. Штаб командування операції на Курщині зберіг її в таємниці. Тобто група офіцерів готувала план, збирала дані, направляла пакети командирам частин, на яких було написано: "Відкрити пакет 6 серпня о 00:00".

"Пакет секретний, опечатаний. Командир о 00:00 відкриває його, а там наказ: підняти бригаду з бойовою тривогою та в повному бойовому спорядженні негайно висунутися у напрямку конкретного населеного пункту. Нижчі чини про цей наказ не знали", — каже військовий оглядач.

Водночас, він наголошує, що під час підготовки до операції на Курщині було дотримано жорсткого контррозвідувального режиму. На це безперечно вказує те, що інформація не вийшла зверху.

"Раптовість була досягнута методом: тактичного, оперативного та стратегічного маскування, методами захисту відомостей, що становить держтаємницю, і третє, — жорстким контррозвідувальним режимом", — додав оглядач.

Попри значні успіхи ЗСУ, Старіков зауважує, що Курська наступальна операція реально жодних військових цілей не несе. Наразі вона більше політична, психологічна. Проте не слід і забувати про майбутню зустріч нашого президента Володимира Зеленського з його колегою Джо Байденом, під час якої буде представлено "план перемоги". Якщо його дійсно реалізують — Курська операція була не марною.

Велику роль у ході цієї операції відіграли і рішення РФ, зокрема, те, що Кремль відправив на Курщину строковиків.

"Але і за цієї умови не було жодної системи оборони, хоча вони там мали окопатися. А як строковики воюють? Ми ж чудово розуміємо, що це все фігня", — каже Старіков.

При цьому Росія доклала зусиль, аби затягнути наших військових вглиб Курщини і відволікати. На початку операції українських бійців зайшло десь 20-30 тисяч і з того боку – 30 тисяч. Але у цій битві та операції слід розуміти, на думку експерта, що до Курська ЗСУ можуть дати дійти, але не до АЕС, адже "вона дуже серйозно охороняється".

Таким чином росіяни теж на Курщині переслідують свої цілі — великі витрати наших ресурсів та послаблення позицій на Східному фронті.

"Але є важлива аксіома — підсумки російсько-української війни вирішуються не на Курському напрямі, а Східному фронті. На Покровському напрямку, чи Курахівському, чи Вугледарському", — пояснює Старіков.

І третьою складовою успіху на Курщині він називає азарт та піднесений дух наших бійців. Адже, за словами його товариша, коли батальйони дізнались, що йдуть на територію ворога в них загорілись очі і вони пішли на пролом.

"Режим маскування: тактичний, оперативний, стратегічний продумали на найвищому рівні. А коли прийшов наказ уночі розкрити пакет, терміново піднятися по бойовій тривозі і висунутися. Тоді наші не розуміли, куди їдуть, не знали, коли буде час і чи буде відданий наказ на такий рух. Але коли їм сказали, що йдемо на "ту" сторону, було значне піднесення морально-бойового духу", — додає військовий оглядач.

Раніше "Телеграф" розповідав, що екскомбат Семен Семенченко назвав три плюси операції ЗСУ в Курській області.