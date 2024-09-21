О потерях, переговорах, оружии, Крыме, и не только: топ-10 свежих заявлений Зеленского

Глава государства высказался по самым актуальным вопросам

Президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября встретился с журналистами и сделал ряд заявлений. Он говорил о потерях Украины в войне, переговорах, мирном плане и не только.

"Телеграф" собрал важные заявления главы государства. Говорил он в том числе о втором Саммите мира.

Об участии России в Саммите

"Мы заявили, что готовы видеть Россию на втором Саммите, потому что все наши союзники, включая ближайших, которые на нашей стороне и всегда против российской агрессии, — все сказали, что Россия должна быть на втором Саммите. Потому что воюет Россия против Украины. Не может без одной из сторон быть окончание войны", — сказал президент.

Он добавил, что Украина активно работает над планом, сейчас уже готово три пункта. По словам Зеленского, состоялись встречи в онлайн-формате, "еще будут встречи оффлайн и онлайн". Весь план будет готов в начале ноября.

"Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план и есть что показать. Если им не нравится, будет ясна их реакция на конкретику, а не просто вообще — мы ничего не хотим и будем продолжать войну", — отметил Зеленский.

О потерях среди украинских военных

Зеленский опроверг информацию The Wall Street Journal, что на войне якобы погибли 80 тысяч украинских военных. По его словам, реальная цифра значительно меньше.

"80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем та, которая была опубликована. Существенно", — сказал он.

О Курской операции

Курская операция является частью второго пункта плана победы. Третий пункт касается конкретного укрепления оружием Украины. Еще один пункт связан "с экономикой в будущем".

"Во-первых, однозначное место Украины в архитектуре безопасности мира. Второе, без деталей, но Курская операция является частью плана, ее второго пункта. Третий пункт связан с конкретным укреплением Украины относительно оружия", — сказал Зеленский.

Об оружии

Украина нуждается в быстрых решениях партнеров по поставкам оружия. Позже будет тяжелее и РФ будет производить столько же или больше, чем производит Европа, заявил президент.

"В России, например, 30 ключевых советских заводов, производящих то или иное оружие и технику, и они увеличивают это производство, обходя санкции. А в Европе, в Европейском Союзе, мне кажется, где-то 42 завода. Россия производила в этом 2024 году меньше, чем производит Европа. А Украина получила меньше, чем у России», — добавил он.

По его словам, у России "будет больше уже в 25-м году". В частности, оружие ей поставляют Северная Корея и Иран, которые тоже активно его производят. Это все очень опасно и приводит к поляризации мира, подчеркнул Зеленский.

О разрешении на использование дальнобойного оружия по целям на территории РФ

Украина не применяла дальнобойное оружие для ударов по территории РФ. Партнеры не дают разрешения на это, потому что боятся эскалации.

"У нас есть дальнобойное оружие. Но не в том количестве, которое нам нужно, скажем так. Но тем не менее этот пакет у нас есть — Storm Shadow, ATACMS, SCALP. Но ни Америка, ни Великобритания не давали нам разрешения на использование этого оружия на территории России, по любым целям, на любое расстояние.

О ротациях и ситуации на фронте

В некоторых бригадах на фронте есть ротации. С начала сентября поставки помощи ускорились.

"Есть ротации в некоторых бригадах. Очень медленно идет помощь. Ускорилась в начале сентября, и мы рады этому. Мы это чувствуем", — отметил глава государства.

Он добавил, что Курская операция выполняет свою задачу. Силы россиян удалось оттянуть, они сконцентрировали там не менее 42 тысяч военных.

О возможностях Байдена усилить Украину

Президент США Джо Байден способен усилить Украину, пока он еще является главой Белого дома. Зеленский добавил, что некоторые его решения могли бы сделать нашу страну сильнее.

"Байден может усилить Украину и принять важные решения для того, чтобы Украина стала сильнее и защитила свою независимость, пока он президент США. Я считаю, это все-таки историческая миссия. Ну, по крайней мере, в ракурсе Украины. Потому что есть у него своя жизнь и своя политическая карьера. Я не знаю, что для него самое главное. Я говорю только с точки зрения этой войны», — отметил Зеленский.

Он добавил, что шанс убедить Байдена принять такие решения зависит от многих вещей и, конечно, "от определенного количества людей". По словам Зеленского, в истории отношений с действующим президентом США "были очень интересные и непростые диалоги. Он потом менял свое мнение".

О Крыме

Президент сообщил, что Украина прилагает усилия для изоляции временно оккупированного Крыма. Также проводится отдельная операция, частью которой являлось разрушение группировки флота РФ в Черном море.

"Происходят некоторые процессы по изоляции Крыма. Есть отдельная операция, частью которой было разрушение группировки российского флота в Черном море", — сказал он.

О встрече с Трампом

Зеленский может встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом 26 или 27 сентября. По словам главы Украины, это будет важно для обоих политиков.

"У нас, вероятнее всего, будет встреча, я думаю 26-27 сентября ... Я видел его сообщения в СМИ, наши команды в контакте. Главное, чтобы время было. Я не буду заглядывать в будущее, но думаю, что для обоих нас это будет важно", — отметил Зеленский.

О китайско-бразильской инициативе мира

Украине нужен справедливый мир, тогда как китайско-бразильская инициатива является ледоколом против любого дипломатического и справедливого решения. России это выгодно.

"В некоторых странах мира есть разные идеи и инициативы относительно того, как закончить войну. А для Украины прежде всего важно, чтобы это было справедливо, потому что война идет у нас, на нашей территории. Нам нужен справедливый и стабильный мир", — отметил президент.

Он объяснил, что не считает эту инициативу конкретным планом, поскольку не видит там конкретных действий и шагов. В то же время она содержит обобщение процессов, а за любыми обобщениями всегда что-то скрывают, отметил глава государства.

Как сообщал "Телеграф", Зеленский заявил, что план победы предусматривает быстрые и конкретные шаги наших стратегических партнеров — с сегодняшнего дня и до конца декабря. Кроме Байдена, план победы получат оба кандидата в президенты США Камала Гаррис и Дональд Трамп. Также документ отправят еще нескольким партнерам нашего государства.