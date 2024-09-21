Зеленський хоче натиснути на Байдена з двох питань: ЗМІ пояснили, про що мова

Як саме та чим Зеленський планує притиснути Байдена – поки що невідомо

Президент Володимир Зеленський планує натиснути на свого американського колегу Джозефа Байдена, щоб вирішити два важливі для України питання. По-перше, Сполучені Штати повинні взяти на себе чітке зобов'язання щодо постійних постачань передового озброєння, по-друге – нарешті надати Україні запрошення до НАТО.

Про це пише видання Bloomberg. Зазначається, що під час візиту до Вашингтону 26 вересня Зеленський на зустрічі з Байденом представить останньому свій план перемоги України.

За даними джерел агентства, окрім вищевказаних умов у документі передбачений чіткий шлях до членства України в Європейському Союзі. Як саме та чим Зеленський планує притиснути Байдена – поки що невідомо.

Також джерела зазначили, що деякі з прихильників України вже почали розглядати варіанти припинення вогню шляхом переговорів. Проте Зеленський під час цих дискусій залишився на попередній позиції – Україна не буде поступатися територією, яку захопили росіяни.

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня планує відвідати Сполучені Штати Америки, де зустрінеться з чинним президентом Джо Байденом, а також з кандидатами на пост президента США Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

План перемоги України, який скоро президент Володимир Зеленський представить союзникам, не просто пропозиція, а чітке розуміння того, що означає сучасна війна. Серед того, що можна виділити: військовий пакет, економічний стимул, патетичний примус Росії й дипломатичний тиск на неї.