Ваші предки могли бути нечупарами, якщо ваше прізвище звучить так: перевірте у списку

Прізвища часто несуть у собі багато інформації про походження, професію чи особливості предків їхніх носіїв

Українські прізвища справді дуже цікаві, а часто і вельми інформативні. Так, лише з родового імені можна дізнатися, чим займався ваш предок або звідки походив.

Чимало сучасних прізвищ утворилися завдяки кмітливим та спостережливим сусідам. Зазвичай, спершу українці давали людині якесь влучне прізвисько, яке з роками перетворювалося на повноцінне прізвище.

Так, через неприємний чи неохайний зовнішній вигляд могли наректи людину нечупарою чи лиховидом. Прізвисько "чіплялося" і ось, через кілька століть маємо сучасні українські прізвища, які звучить саме так.

Прізвище Лиховид

Нині в Україні близько семи сотень носіїв цього прізвища. Згідно з даними порталу "Рідні", станом на 2013 рік точна кількість носіїв становила 682 особи.

Голопристанський район (Херсонська область) – найгустіший осередок прізвища ЛИХОВИД. На одного носія прізвища припадає 1030 жителів.

Прізвище Бридун

Наразі в Україні мешкає приблизно три сотні представників цього родового імені. Згідно з даними порталу "Рідні", станом на 2013 рік точна кількість носіїв становила 338 осіб.

Бережанський район (Тернопільська область) – найгустіший осередок прізвища БРИДУН. На одного носія прізвища припадає 539 жителів.

Прізвище Нечистяк

Вельми рідке прізвище на теренах України. Налічує всього три десятки носіїв. Канівський район (Черкаська область) – найгустіший осередок прізвища НЕЧИСТЯК. На одного носія прізвища припадає 5448 жителів.

До слова, в українського співака, соліста фолк-панк рок-гурту "Yurcash" Юрка Юрченка справжнє прізвище саме Нечистяк. Він народився у Хмельницькій області, у Віньковецькому районі. Згідно з порталом "Рідні". в цьому районі всього 2 носії цього прізвища, вочевидь один з них — Юрко Юрченко.

Прізвище Грязний

Як не дивно, але в Україні можна зустріти і таке родове ім’я. Згідно з даними порталу "Рідні", воно доволі рідкісне, всього 40 носіїв.

Козелецький район (Чернігівська область) – найгустіший осередок прізвища ГРЯЗНИЙ. На одного носія прізвища припадає 4470 жителів.

Прізвище Пашкуда

Носіїв цього прізвища, яке, між іншим, вельми нагадує образу, близько сотні. Відповідно до порталу "Рідні" в Україні, станом на 2013 рік проживало близько сотні Пашкуд, а саме 103.

Старовижівський район (Волинська область) – найгустіший осередок прізвища ПАШКУДА. На одного носія прізвища припадає 701 житель.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які прізвища мають нащадки козацьких отаманів. Перевірте своє у списку.