Ваші пращури були мандрівниками, якщо прізвище звучить так

Вони вказують на мандрівне минуле людини

Українські прізвища часто можуть свідчити про характер, спосіб життя та навіть походження наших предків. Багато українських прізвищ пов'язані з мандрами та подорожами.

Дослідники антропонімів (власних імен людей) виявили цікаві закономірності у формуванні таких прізвищ. Як зазначає відома українська мовознавиця Лариса Терентіївна Масенко, прізвища часто відображають історичні та культурні особливості певного регіону чи епохи.

Які прізвища вказують на мандрівний характер

Значну групу українських прізвищ становлять ті, що походять від назв осіб за етнічною приналежністю. Серед них — Литвин, Литвиненко, Литвинчук. Цікаво, що литвинами в Україні називали не лише литовців, а й білорусів. Інші приклади таких прізвищ: Турчин, Турченко, Турченяк, Москаль, Москаленко, Циган, Циганенко, Циганчук, Лях, Ляшенко, Чех, Чешко, Молдаван, Волошин, Татаренко, Татарчук.

Важливо розуміти, що не обов'язково перший носій такого прізвища належав до згаданого етносу. Часто достатньо було на якийсь час вирушити у подорож до іншого краю, щоб після повернення отримати від земляків нове прізвисько. З часом воно могло закріпитися як прізвище.

Деякі прізвища прямо вказують на любов до мандрів. Наприклад, Мандрика може походити від назви страви, але також може бути утворене від дієслова "мандрувати" і означати людину, яка любить подорожувати. Прізвище Міняйло пов'язане з мандрівними торговцями, які їздили селами, обмінюючи різні дрібні товари на сільські продукти. Від нього утворилося патронімічне прізвище Міняйлюк.

Цікавим є прізвище Мандролько, утворене за допомогою непродуктивного суфікса -ольк-о від дієслівної основи. Воно також могло означати людину, яка мандрувала чи любила мандри. Хоча такі прізвища зустрічаються рідко (близько 0,01% від загальної кількості), вони є яскравим свідченням мандрівного духу наших предків.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, які українські прізвища захищають від негативу та нечистої сили. Всього таких родових імен є 8.