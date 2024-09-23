Не Сергієм Жаданом єдиним: скільки людей в Україні має прізвище письменника і що воно означає

Дослідники вважають, що це є гарним прикладом того, як відомість однієї людини може вплинути на сприйняття та поширеність прізвища в цілому

Україна багата на цікаві та різноманітні прізвища, які відображають багатовікову історію, культуру та традиції нашого народу. Ці родові імена, що давалися людям у давні часи, розповідають про професії, риси характеру, походження та навіть прагнення наших предків. Серед цього розмаїття вирізняється і прізвище Жадан.

"Телеграф" розповість, що відомо про це родове імʼя. А також, що воно означає і скільки людей в Україні проживає.

За даними нещодавнього дослідження українських прізвищ, проведеного Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, прізвище Жадан носять приблизно 5000 осіб в Україні. Це ставить його в категорію відносно рідкісних, але впізнаваних прізвищ.

Цікаві факти про прізвище Жадан:

Географія: Найбільша концентрація носіїв прізвища спостерігається в Харківській та Полтавській областях. Етимологія: Прізвище Жадан походить від старослов'янського слова "жадати", що означає "сильно бажати" або "прагнути". Відомі носії: Найвідомішим сучасним носієм цього прізвища є український письменник, перекладач та громадський діяч Сергій Жадан. Динаміка популярності: За останні 10 років спостерігається незначне збільшення кількості людей, які носять це прізвище, що може бути пов'язано зі зростанням популярності творчості Сергія Жадана. Варіації: Існують споріднені форми прізвища, такі як Жаданов, Жаданенко, які разом додають ще близько 1000 носіїв.

Дослідники відзначають, що прізвище Жадан є гарним прикладом того, як відомість однієї людини може вплинути на сприйняття та поширеність прізвища в цілому.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища давали сильним та непереможним українцям.