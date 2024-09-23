Одного разу уже вгадав: російський експолітик зробив неочікуваний прогноз щодо зими в Україні

Минулорічний його прогноз справдився

Попри дещо апокаліптичні прогнози, зима 2023-2024 року минула для українців спокійно. Багатогодинних вимкнень світла, як анонсували десятки експертів, не було. Та деякі фахівці ще тоді зазначали, що масштабних обстрілів енергетичної інфраструктури не буде.

Зокрема, так вважав колишній російський експолітик, доктор політичних наук, голова експертної групи "Сова", колишній віцегубернатор Краснодарського краю Михайло Савва. Якою ж буде ця зима, він розповів в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу": Курськ загострив боротьбу між баштами Кремля, для РФ починається нова епоха.

"Обстріли ніхто не скасує, але я прогнозую, що масових обстрілів саме енергетичної інфраструктури не буде. Це може бути як певне виключення. Тобто, якщо їм потрібно буде зупинити конкретну електростанцію", — каже Савва.

Політолог вважає, що російська верхівка, хоч є "не дуже талановитою", вже зрозуміла, що українську енергетичну систему неможливо знищити. "Сучасні енергетичні системи так побудовані, що подібна стратегія є безглуздою. І Україна це доводить, адже так і не вдалося знищити українську енергетичну систему". Саме тому він прогнозує, що ця зима не буде дуже страшною в сенсі забезпечення населення електроенергією.

Раніше "Телеграф" також розповідав, скільки годин не буде світла, якщо Росія вимкне нам АЕС. У разі відключення АЕС від енергосистеми в Україні можуть запровадити аварійні режими.