Однажды уже угадал: российский эксполитик сделал неожиданный прогноз насчет зимы в Украине

Прошлогодний его прогноз сбылся

Несмотря на апокалиптические прогнозы, зима 2023-2024 года прошла для украинцев спокойно. Многочасовых отключений света, как анонсировали десятки экспертов, не было. Однако некоторые специалисты еще тогда отмечали, что масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры не будет.

Например, так считал бывший российский эксполитик, доктор политических наук, глава экспертной группы "Сова", бывший вицегубернатор Краснодарского края Михаил Савва. А какой будет эта зима, он рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу": Курск обострил борьбу между башнями Кремля, для РФ начинается новая эпоха.

"Обстрелы никто не отменит, но я прогнозирую, что массовых обстрелов именно энергетической инфраструктуры не будет. Это может быть как определенное исключение. То есть если им нужно будет остановить конкретную электростанцию", — говорит Савва.

Политолог считает, что российская верхушка, пускай и "не очень талантливая", но уже поняла, что украинскую энергетическую систему невозможно уничтожить. "Современные энергетические системы так построены, что подобная стратегия бессмысленна. И Украина это доказывает, ведь так и не удалось уничтожить украинскую энергетическую систему". Именно поэтому он прогнозирует, что эта зима не будет страшной в смысле обеспечения населения электроэнергией.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, сколько часов не будет света, если Россия выключит нам АЭС. При отключении АЭС от энергосистемы в Украине могут ввести аварийные режимы.