"Дуже погано": скільки годин не буде світла, якщо Росія вимкне нам АЕС

Це буде дуже негативний сценарій

У разі відключення АЕС від енергосистеми в Україні можуть запровадити аварійні режими. Світло у будинках городян у такому разі буде лише 4-5 годин на добу.

Про це сказав експерт з енергетики Сергій Дяченко в ефірі "Еспресо". З його слів, це дуже негативний сценарій.

"Якщо наші АЕС доведеться відключити від енергосистеми, то ми матимемо аварійні режими роботи. Зокрема, електропостачання буде по 4-5 годин на добу. Ось це правда буде дуже погано, — сказав Дяченко.

Також він підкреслив, що українські енергетики швидко відновлюють розподільчу систему, що зазнає атак з боку Росії. Дяченко нагадав, як після одного з останніх обстрілів енергосистема прийшла до норми за три тижні.

"Також створено суттєві запаси електроенергії й швидко фахівці лагодять знищені розподільчі станції. Наприклад, під час останнього обстрілу. Через три тижні наша енергосистема запрацювала в нормальному режимі і ми йдемо майже без відключень світла", — підсумував експерт.

У разі, якщо вдасться уникнути додаткових руйнувань, зима може пройти у нормальних умовах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат Єлизавета Ясько вважає, що українцям слід готуватися до багатогодинних відключень світла цієї зими.