"Дуже погано": скільки годин не буде світла, якщо Росія вимкне нам АЕС
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Це буде дуже негативний сценарій
У разі відключення АЕС від енергосистеми в Україні можуть запровадити аварійні режими. Світло у будинках городян у такому разі буде лише 4-5 годин на добу.
Про це сказав експерт з енергетики Сергій Дяченко в ефірі "Еспресо". З його слів, це дуже негативний сценарій.
"Якщо наші АЕС доведеться відключити від енергосистеми, то ми матимемо аварійні режими роботи. Зокрема, електропостачання буде по 4-5 годин на добу. Ось це правда буде дуже погано, — сказав Дяченко.
Також він підкреслив, що українські енергетики швидко відновлюють розподільчу систему, що зазнає атак з боку Росії. Дяченко нагадав, як після одного з останніх обстрілів енергосистема прийшла до норми за три тижні.
"Також створено суттєві запаси електроенергії й швидко фахівці лагодять знищені розподільчі станції. Наприклад, під час останнього обстрілу. Через три тижні наша енергосистема запрацювала в нормальному режимі і ми йдемо майже без відключень світла", — підсумував експерт.
У разі, якщо вдасться уникнути додаткових руйнувань, зима може пройти у нормальних умовах.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат Єлизавета Ясько вважає, що українцям слід готуватися до багатогодинних відключень світла цієї зими.