Є два сценарії: нардеп розповів, якою може бути ситуація зі світлом взимку

Все залежить від погодних умов, генерації та повітряного терору окупантів

В Україні взимку може бути тільки два сценарії зі світлом. А основні питання в цьому випадку – яка буде погода, чи вистачить згенерованої електроенергії та чи будуть російські окупанти намагатися знову бити по інфраструктурі.

Про це розповів в інтервʼю "24 каналу" голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Сергій Нагорняк. Він зазначив, що питань та умов проходження опалювального сезону дуже багато.

Наприклад, якщо зима видасться теплою, з температурою 0-5 градусів, то відключень або не буде взагалі, або вони будуть незначними, не більше 2-4 годин у будні. Якщо ж ні, то ситуація різко погіршиться.

"Якщо ж температура на вулиці буде мінус 5 – 10 і триватимуть морози по кілька днів поспіль, то обмеження в споживанні будуть більш значними – від 8 до 10 годин на добу. Але це короткостроково, на дні морозів, коли ми будемо більше споживати електроенергії", – сказав він.

Нардеп зазначив, що до кінця року буде відновлено до 4 гігаватів генерації з тих 9 ГВт, які знищили російські окупанти. Додатково буде йти імпорт електроенергії від союзників. Проте якщо будуть серйозні морози, для покриття 100% потреб населення, військової та іншої промисловості генерації не вистачить. А якщо окупанти будуть продовжувати бити по підстанціям великими кількостями крилатих та балістичних ракет – генерацію буде неможливо видати, оскільки не буде можливості передавати електроенергію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що цієї зими відключення електроенергії в будинках українців практично неминучі. Навіть якщо російські окупанти не влаштовуватимуть нові масштабні атаки, холодна погода не дозволить обійтися без введення обмежень. Детальніше про це читайте за посиланням.

Також "Телеграф" писав про те, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про три варіанти того, як цієї зими відключатимуть світло у будинках українців.