Зима буде важкою: скільки людей досі перебуває в Харкові, та чи треба евакуюватися

У місті готуються до зими та відключенням світла

Мер Харкова Ігор Терехов не радить містянам масово виїжджати на зиму, але й не відмовляє від цього. Очільник міста вважає, що кожен харків'янин здатен самостійно оцінити ситуацію та прийняти відповідне рішення.

Про це Ігор Терехов у п’ятницю, 13 вересня, повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ні, я ніколи такого не раджу. Кожний для себе приймає особисте рішення і несе за нього відповідальність", – сказав мер, відповідаючи на запитання журналістів.

Водночас міська влада активно готується до опалювального сезону, попри постійні обстріли.

"Ми, як міська влада, будемо робити все можливе і неможливе, щоб Харків був з теплом, водою, електропостачанням", — додав він.

Втім, міський голова розуміє тривоги мешканців, адже російські війська намагаються зруйнувати систему життєзабезпечення міста, завдаючи ударів по енергооб'єктах та комунальній інфраструктурі.

Зараз у місті влада встановлює блочно-модульні котельні для обслуговування мікрорайонів, а також когенераційні установки та газові турбіни. За словами Терехова, це має компенсувати відсутність власної генерації електрики в місті, оскільки електроенергія надходить до Харкова з інших областей.

Попри складну ситуацію, у Харкові зараз проживає 1,2 мільйона мешканців — місцевих жителів та переселенців. До початку повномасштабного вторгнення Росії населення міста перевищувало 1,4 мільйона.

"Є хвилі відтоку і повернення. Коли часто лунають вибухи, потужні обстріли, то деяка частина людей переїжджає в інші міста, потім повертається. Але це невелика кількість людей", — зазначив Терехов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким містам буде найважче пережити зиму. Ситуація загострюється після кожної нової атаки на енергетичну інфраструктуру.