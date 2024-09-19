"Люди мають готуватися": посол ЄС прогнозує важку ситуацію в Україні зі світлом узимку

Україна робитиме все можливе, щоб не допустити катастрофічного сценарію

Зима в Україні цього року буде складнішою за попередню. Українцям варто готуватися до лихоліття. Йдеться, зокрема, про відключення електроенергії в будинках громадян.

Таку думку висловила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова. Про це пише "Інтерфакс-Україна".

" Я думаю, що вона буде важчою, ніж минула зима. Сподіваюся, не такою важкою, як перша зима повномасштабного вторгнення, але це тільки надія, побачимо...", — сказала Матернова.

Вона також додала, що людям необхідно готуватися до важких часів. Однак Україна робитиме все можливе, щоб не допустити важкого сценарію.

"Дуже сподіваюся, що нам вдасться уникнути катастрофічного сценарію", - пояснила посол.

Крім того, вона нагадала, що нещодавно Євросоюз виділив 100 млн. євро на підготовку України до зими, а також надав ще 100 млн. через Кредитну установу для відновлення (KFW) для "Укренерго" для посилення оператора енергетичного сектору.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ООН зробили невтішний прогноз на зиму 2024-2025 в Україні. Йдеться про тривалість відключень електроенергії.