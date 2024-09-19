Скільки годин не буде світла взимку: ООН зробили невтішний прогноз

Повторні атаки можуть ускладнити ситуацію

Цієї зими на українців можуть чекати тривалі відключення електроенергії. Дефіцит може досягати понад 30% через нестачу від 3 до 6 гігаватів електроенергії у години пік, тому світла може не бути від 4 до 18 години на добу.

Про це йдеться у звіті Місії ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні (ММПЛУ). Там наголосили, що удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі порушують міжнародне гуманітарне право.

У ММПЛУ повідомили, що їхні представники відвідали сім електростанцій, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок атак. Також місія відвідала 28 населених пунктів, які постраждали від російських атак.

У місії також підкреслили, що удари РФ становлять загрозу для водопостачання України, каналізації та санітарії, опалення та гарячого водопостачання, громадської охорони здоров'я, освіти та економіки загалом. ММПЛУ зазначає, що особливо це стосується міських районів, де більшість будинків підключені до централізованих систем опалення та гарячого водопостачання.

За даними місії, майже 95% мешканців Києва користуються централізованими системами опалення, а для подачі тепла на верхні поверхи будівлі потрібні електричні насоси. Без аварійного електропостачання мільйони міських мешканців можуть залишитися без тепла.

ММПЛУ також наголошує, що російські атаки спричинили додаткове переміщення населення та непропорційно вплинули на вразливі групи, як-от люди похилого віку, люди з обмеженими можливостями, домогосподарства з нижчими доходами та внутрішньо переміщені особи, особливо постраждали жінки. Місія вважає, що будь-які додаткові атаки посилять цю шкоду.

Нагадаємо, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що цієї зими на українців можуть чекати не тільки тривалі відключення світла. За його словами, в Україні можливі застосування графіків постачання газу.