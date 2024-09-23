Український генерал розповів, до яких міст дістануть російські КАБи

Запоріжжя теж було далі, але фронт просувається

Російські війська регулярно скидають керовані авіабомби (КАБ) на українські прифронтові міста, але для атаки по середмістю Запоріжжя ці боєприпаси 23 вересня противник застосував вперше. І хоча поки що росіяни не можуть завдавати ударів КАБами з новими уніфікованими модулями планування і корекції (УМПК) по Одесі, Дніпру чи Чернігову, проте така можливість не виключена у майбутньому.

Про те, що наші військові можуть протиставити новим плануючим авіабомбам противника і як від них захистити українські міста в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів Генерал-лейтенант (у відставці) Ігор Романенко.

— Що можна протиставити новим ворожим КАБам і врятувати українські міста від руйнування (ППО, літаки, ракети)?

— На цей час є такі напрями протиборства з КАБами, які вимагають допомоги нам з боку Заходу, а поки що ми використовуємо те, що в нас є. Перше, — треба бити по наземних цілях — складах, де зберігають ці керовані авіабомби, і злітно-посадкових смугах аеродромів. По літаках-носіях КАБів на землі, ще до того, як вони злетіли, — це два. І третє — бити літаки в повітрі, але питання у тому, чим бити?

Нам для цього потрібні далекобійні ракетні комплекси — Storm Shadow/Scalp, де можуть дотягтися — наші "Нептуни", а також ударні дрони. І не просто бити по складах, а саме туди, де знаходяться КАБи.

Під наші F-16 від американців потрібні ракети JASSM (тому, що вони зовсім нам нічого не дали з точки зору авіаційного озброєння під F-16) класу "повітря — земля". Ним теж можна було б діставати.

Щоб знищувати носії КАБів у повітрі, потрібні зеніто-ракетні комплекси далекої і середньої дальності, такі як С-200, якими били по літаку далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Це ще радянські, комплекси і з ними є проблеми.

Є також батареї Patriot і SAMP-T, щоб збивати ворога в повітрі, однак їх у нас обмежена кількість. Крім того, можна застосовувати і винищувачі, але для наших винищувачів американці дали ракети з максимумом дальності на 110 км — це AIM-120 AMRAAM.

А у росіян — ракети Р-37 з дальністю польоту 300 км. І тому нам треба ракети хоча б із дальності 180 км, і там потім дивитися, яким чином застосовувати ракети для наших F-16. А крім того, знімати заборону американців на поставку далекобійних ракет, заводити шведські JAS 39 Gripen — у них є ракети на 200 км.

Ось такі на поточний час, на мій погляд, є засоби боротьби з КАБами.

— А якщо ми не знайдемо, що протипоставити росіянам, чи існує загроза ударів, скажімо, по Дніпру і Одесі? Вони, ясна річ, знаходяться далі від лінії фронту, але ж…

— Запоріжжя теж було далі, але фронт просувається, КАБи удосконалюються, тому росіяни стали діставати до міста.

Тому в цьому і є відповідь на ваше запитання. Вони будуть працювати із удосконалення, фронт може змінюватися і тому є ймовірність, що за зміною ситуації дістануть і до Дніпра, і до Одеси.

Ми питання боротьби з КАБами порушуємо вже понад рік. Нам потрібен інструментарій, але американці все це блокують.

— А от я так розумію, що по Сумах уже б'ють КАБами і, можливо, дістануть до Чернігова?

— Так.

В Повітряних Силах не стали коментувати запитання "Телеграфу": "Ми не будемо відповідати на такі питання, сорі. Нас обов'язково використають і перекрутять. Відповіді очевидні".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи можуть росіяни бити КАБами по Одесі та Дніпру. Про це розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.