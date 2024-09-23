Украинский генерал рассказал, до каких городов достанут российские КАБы

Запорожье тоже было дальше, но фронт продвигается

Российские войска регулярно сбрасывают управляемые авиабомбы (КАБ) на украинские прифронтовые города, но для атаки по центру Запорожья эти боеприпасы 23 сентября противник применил впервые. И хотя пока россияне не могут наносить удары КАБам с новыми унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК) по Одессе, Днепру или Чернигову, однако такая возможность не исключена в будущем.

О том, что наши военные могут противопоставить новым планирующим авиабомбам противника и как от них оградить украинские города в эксклюзивном интервью "Телеграфу", рассказал Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

— Что можно противопоставить новым вражеским КАБам и спасти украинские города от разрушения (ПВО, самолеты, ракеты)?

— В настоящее время есть такие направления противоборства с КАБами, которые требуют помощи нам со стороны Запада, а пока мы используем то, что у нас есть. Первое — нужно бить по наземным целям — складам, где хранят эти управляемые авиабомбы, и взлетно-посадочных полосах аэродромов. По самолетам-носителям КАБов на земле, еще до того, как они взлетели, это два. И третье – бить самолеты в воздухе, но вопрос о том, чем бить?

Нам для этого нужны дальнобойные ракетные комплексы – Storm Shadow/Scalp, где могут дотянуться – наши "Нептуны", а также ударные дроны. И не просто бить по складам, а именно туда, где находятся КАБы.

Под наши F-16 от американцев нужны ракеты JASSM (потому что они совсем нам ничего не дали с точки зрения авиационного вооружения под F-16) класса "воздух — земля". Им тоже можно было бы доставать.

Чтобы уничтожать носители КАБ в воздухе, нужны зенито-ракетные комплексы далекой и средней дальности, такие как С-200, которыми били по самолету дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Это еще советские, комплексы и с ними есть проблемы.

Есть также батареи Patriot и SAMP-T, чтобы сбивать врага в воздухе, но их у нас ограниченное количество. Кроме того, можно применять и истребители, но для наших истребителей американцы дали ракеты с максимумом дальности на 110 км – это AIM-120 AMRAAM.

А у россиян – ракеты Р-37 с дальностью полета 300 км. Для этого нам нужно ракеты хотя бы с дальности 180 км, и там потом смотреть, каким образом применять ракеты для наших F-16. Кроме того, снимать запрет американцев на поставку дальнобойных ракет, заводить шведские JAS 39 Gripen — у них есть ракеты на 200 км.

Вот такие на данный момент, на мой взгляд, есть средства борьбы с КАБами.

— А если мы не найдем, что противопоставить россиянам, существует ли угроза ударов, скажем, по Днепру и Одессе? Они, конечно, находятся дальше от линии фронта, но…

— Запорожье тоже было дальше, но фронт продвигается, КАБы совершенствуются, поэтому россияне стали доставать в город.

Потому в этом и есть ответ на ваш вопрос. Они будут работать по усовершенствованию, фронт может меняться и поэтому есть вероятность, что по изменению ситуации достанутся и в Днепр, и в Одессу.

Мы вопросы борьбы с КАБами ставим уже больше года. Нам нужен инструментарий, но американцы все блокируют.

— А вот я так понимаю, что по Сумам уже бьют КАБами и, возможно, достанут в Чернигов?

– Да.

В Воздушных Силах не стали комментировать вопросы "Телеграфа": "Мы не будем отвечать на такие вопросы, сори. Нас обязательно используют и перекрутят. Ответы очевидны".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, могут ли россияне бить КАБами по Одессе и Днепру. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.