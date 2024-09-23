Ефективне рішення все ж є: експерт розповів, як треба боротися з авіабомбами РФ

Потрібні засоби ППО великого радіуса дії та не лише вони

Плануючі авіабомби, які російські війська регулярно скидають на прифронтові українські міста, збити неможливо. Але "рецепт" того, як з ними боротися все ж є.

Його озвучив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Подробиці він розповів в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" ""Рецепт протидії КАБам існує": експерт пояснив, як вберегти міста від авіаційних атак РФ".

"Про це теж постійно говорять, і тут варто зазначити, що плануючу бомбу неможливо збити. Отже, треба бити саме по її носію. А це здебільшого фронтовий бомбардувальник Су-34.", — пояснив він.

Коваленко наголосив, що потрібні засоби ППО великого радіуса дії, які б змогли збивати цей літак до того, як він скидає КАБ з УМПК. За його словами, наразі це можуть переважно Patriot.

"Але ми розуміємо, що вони не будуть стояти біля кожного міста і збивати загрозу у вигляді Су-34.", — акцентував військово-політичний оглядач.

На його думку, винищувач F-16, що має ракетні комплекси АІМ-120D "Амрам", які можуть знищувати на відстані до 180 км цілі, якраз міг би бути другою компонентою, яка б протидіяла Су-34. Тобто, збивати їх ще в повітрі.

І третє – це ATACAMS, щоб бити саме по аеродромах в радіусі 300 км від кордону з Росією.

"Вглиб території РФ на 300 км знаходиться досить багато авіаційних баз, з яких підіймаються літаки, що здійснюють удари по території України.", — нагадав Коваленко.

Тобто, експерт підсумував, що в "рецепт протидії" входять:

винищувачі F-16 з авіаційними комплексами великого радіуса дії;

з авіаційними комплексами великого радіуса дії; удари балістичними ракетами типу ATACAMS по авіабазах на території Росії;

використання Patriot.

Раніше "Телеграф" писав, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив за дозвіл Україні бити по РФ далекобійним озброєнням.