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Ефективне рішення все ж є: експерт розповів, як треба боротися з авіабомбами РФ

Автор
Інна Дьоміна
Дата публікації
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Иллюстраційне фото Новина оновлена 23 вересня 2024, 14:11
Иллюстраційне фото. Фото Колаж "Телеграф"

Потрібні засоби ППО великого радіуса дії та не лише вони

Плануючі авіабомби, які російські війська регулярно скидають на прифронтові українські міста, збити неможливо. Але "рецепт" того, як з ними боротися все ж є.

Його озвучив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Подробиці він розповів в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" ""Рецепт протидії КАБам існує": експерт пояснив, як вберегти міста від авіаційних атак РФ".

"Про це теж постійно говорять, і тут варто зазначити, що плануючу бомбу неможливо збити. Отже, треба бити саме по її носію. А це здебільшого фронтовий бомбардувальник Су-34.", — пояснив він.

Коваленко наголосив, що потрібні засоби ППО великого радіуса дії, які б змогли збивати цей літак до того, як він скидає КАБ з УМПК. За його словами, наразі це можуть переважно Patriot.

"Але ми розуміємо, що вони не будуть стояти біля кожного міста і збивати загрозу у вигляді Су-34.", — акцентував військово-політичний оглядач.

На його думку, винищувач F-16, що має ракетні комплекси АІМ-120D "Амрам", які можуть знищувати на відстані до 180 км цілі, якраз міг би бути другою компонентою, яка б протидіяла Су-34. Тобто, збивати їх ще в повітрі.

І третє – це ATACAMS, щоб бити саме по аеродромах в радіусі 300 км від кордону з Росією.

"Вглиб території РФ на 300 км знаходиться досить багато авіаційних баз, з яких підіймаються літаки, що здійснюють удари по території України.", — нагадав Коваленко.

Тобто, експерт підсумував, що в "рецепт протидії" входять:

  • винищувачі F-16 з авіаційними комплексами великого радіуса дії;
  • удари балістичними ракетами типу ATACAMS по авіабазах на території Росії;
  • використання Patriot.

Раніше "Телеграф" писав, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив за дозвіл Україні бити по РФ далекобійним озброєнням.

Теги:
#РФ #Атака #КАБ