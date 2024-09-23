"Рецепт протидії КАБам існує": експерт пояснив, як вберегти міста від авіаційних атак РФ

Треба бити не тільки по носіях КАБів

Російській удар по Запоріжжю КАБами з новими уніфікованими модулями планування і корекції (УМПК) викликає багато питань, адже ці бомби неможливо збити рядовими системами протиповітряної оборони (ППО). Чи дійсно їх застосування — нова тактика ворога та що входить у "рецепт протидії" таким КАБам?

На ці питання відповів "Телеграфу" військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Про "нову" тактику армії РФ

— Це нова тактика ворога напередодні зустрічі президента України Володимира Зеленського і його колеги Джо Байдена, тиск росіян на українську владу перед презентацією мирного плану у Вашингтоні?

— Ні, ця тактика російських окупантів постійно завдавати удари плануючими бомбами по містах, по населених пунктах не нова. Що нового в ній? По Харкову вони не били плануючими бомбами, чи по Сумах вони не били плануючими бомбами? Я просто не розумію, як це може бути нова тактика, якщо вона вже другий рік росіянами кожного дня реалізується на прикордонній смузі або поблизу лінії боєзіткнення. Це точно не нова тактика армії РФ.

"Рецепт протидії" КАБам з УМПК

— Що Україна може протиставити подібним атакам російських військ, аби врятувати міста від руйнувань?

— Про це теж постійно говорять, і тут варто зазначити, що плануючу бомбу неможливо збити. Отже, треба бити саме по її носію. А це здебільшого фронтовий бомбардувальник Су-34.

Потрібні засоби ППО великого радіуса дії, які б змогли збивати цей літак до того, як він скидає КАБ з УМПК. Наразі це можуть переважно Patriot, але ми розуміємо, що вони не будуть стояти біля кожного міста і збивати загрозу у вигляді Су-34. Винищувач F-16, що має ракетні комплекси АІМ-120D "Амрам", які можуть знищувати на відстані до 180 км цілі, якраз міг би бути другою компонентою, яка б протидіяла Су-34. Тобто, збивати їх ще в повітрі. І третє – це ATACAMS, щоб бити саме по аеродромах в радіусі 300 км від кордону з Росією. Вглиб території РФ на 300 км знаходиться досить багато авіаційних баз, з яких підіймаються літаки, що здійснюють удари по території України.

Тобто в "рецепт протидії" входять:

винищувачі F-16 з авіаційними комплексами великого радіуса дії;

удари балістичними ракетами типу ATACAMS по авіабазах на території Росії;

використання Patriot.

Під загрозою не тільки Запоріжжя?

— Росіяни вже б'ють новими КАБами по Харкову і Запоріжжю, дістають до Херсона. Чи існує загроза таких же ударів для міст мільйонників Дніпра та Одеси або Сум, Чернігова?

— Все залежить від того, який розвиток буде у цих засобів ураження. Тобто, так, дійсно, існує така загроза застосування, наприклад, по Чернігову чи Сумам, там це цілком можливо. По Дніпру і Одесі є сумніви, що вони зможуть збільшити настільки дальність польоту, виключно коштом УМПК, тобто самого універсального модуля планування та корекції. Але якщо вони якимось чином авіаційну бомбу зможуть ще доповнити реактивним розгонним блоком, то тоді такі ризики дійсно цілком можливі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії під час випробувань вибухнула ядерна ракета "Сармат".