"Ще зарано говорити": у Запорізькій ОВА не підтвердили, що місто атакували КАБами

Спеціалісти ще з'ясовують деталі

Наразі зарано говорити, що у неділю, 22 вересня, російські війська вдарили по Запоріжжю саме КАБами. Відповідна експертиза ще триває.

Про це в ефірі День.LIVE заявив речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. За його словами, лише спеціалісти зможуть точно визначити, чим саме було завдано удару.

"Я б не поспішав робити передчасні висновки. Як на мене, ще зарано говорити, що Росія вдарила по Запоріжжю саме керованими авіабомбами. Наразі ще триває експертиза. Спеціальні служби, вибухотехніки з'ясовують, яке саме залізяччя прилетіло в обласний центр", — підкреслив Коваленко.

Він нагадав, що минулого тижня ворог обстрілював передмістя обласного центру. Тоді, за словами речника, вибухи чули навіть у найвіддаленіших районах Запоріжжя.

Варто зазначити, що 22 вересня у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни запустили по Запоріжжю КАБ. Про це також повідомляли моніторингові канали.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів "Телеграфу" "рецепт" того, як боротися з російськими КАБами. За його словами, для цього потрібні засоби ППО великого радіуса дії. Наразі це можуть переважно Patriot.