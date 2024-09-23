Чи можуть росіяни бити КАБами по Одесі та Дніпру: висновок експерта та прогноз

Нещодавно Росія вперше атакувала КАБами Запоріжжя

Наразі російські війська не можуть завдавати ударів КАБами з новими уніфікованими модулями планування і корекції (УМПК) по Одесі та Дніпру. Проте така можливість може з'явитись у ворога в майбутньому.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" "Рецепт протидії КАБам існує": експерт пояснив, як вберегти міста від авіаційних атак РФ".

"Все залежить від того, який розвиток буде у цих засобів ураження. Тобто, так, дійсно, існує така загроза застосування, наприклад, по Чернігову чи Сумам, там це цілком можливо", — підкреслив він.

Водночас експерт вважає, що зараз ворог не може завдавати ударів КАБами по Дніпру та Одесі. За його словами, є сумніви, що росіяни зможуть настільки збільшити дальність польоту, виключно за допомогою самого універсального модуля планування та корекції. Проте, на думку Коваленка, якщо ворог зможе якимось чином доповнити авіаційну бомбу реактивним розгінним блоком, то тоді такі ризики дійсно цілком можливі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув у США, де планує показати Джо Байдену "план перемоги". За даними ЗМІ, він не передбачає вступ України до НАТО і ЄС. Цей план нібито містить гарантії безпеки для України від країн Заходу, "аналогічні пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО".