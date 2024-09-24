Обходять РЕБи і використовують штучний інтелект: коли інноваційні дрони ЗСУ з'являться на фронті

Ці інновації уже скоро з'являться у ЗСУ

Українські інженери активно розробляють інноваційні рішення для посилення обороноздатності країни. Одним із ключових напрямків є вдосконалення безпілотних літальних апаратів, які стають дедалі розумнішими та ефективнішими. Застосування штучного інтелекту дозволяє дронам автономно виконувати бойові завдання, уникаючи ворожих систем радіоелектронної боротьби.

Як ці технологічні досягнення суттєво змінюють характер сучасного бою, зменшуючи ризики для українських військових, розповів "Телеграфу" авіаційний експерт і колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський.

— Результати, які показує залучена до цього всього інженерна спільнота, дуже позитивні. Бо якщо ми кажемо про застосування дронів, які б'ють по наземних цілях, то є вже рішення, які дозволяють нам отримувати відео і фіксувати ціль. Щобільше, розуміти, що це (танк, гармата чи САУ тощо) і з урахуванням певних алгоритмів — безпосередньо влучати в ціль.

Тому тепер в автоматичному режимі, за допомогою штучного інтелекту і певних процесів створюється можливість автоматичного захоплення і прийняття рішень про ураження цілі. Бо якщо ми знаємо, що в певному секторі працює ворожа техніка, туди направляють FPV-дрон, і він сам може знаходити цілі і знищувати. І це те, чим ми активно займаємося. Бо за цим майбутнє.

— Тобто вони можуть обходити систему РЕБів і вражати цілі?

— Безумовно, вони передбачають обхід засобів радіоелектронної боротьби, спрямованих на переривання зв'язку чи керування відео. Ми втратили розуміння РЕБу, коли почали активно просувати те, що нам потрібно — РЕБ проти дронів. Насправді ж засоби радіоелектронної боротьби можуть створювати велику кількість проблем для будь-якої зброї.

Просто коли одна група інженерів розвиває можливість створення систем, які дозволять автоматично виконувати завдання і знищувати ворожу техніку — інша група інженерів створює системи протидії. Наприклад, коли росіяни побачили, що ми стали активно збивати їхні БПЛА нашими ударними зенітними дронами, вони почали ставити оглядові камери на свої дрони, щоб бачити загрозу збоку.

Тому треба розуміти, що дрони самі зможуть виконувати поставлені завдання, і це буде не наступного року, а набагато раніше. До кінця цього року ми побачимо результати автоматичного застосування безпілотників. Точніше, їх оприлюднять, бо такого застосування дуже багато, і можна буде показувати.

— Бо вже не можна буде нехтувати тим фактом, що невідомі дрони знищують ворожу техніку в масових масштабах?

— Так. Ми кажемо: завдання, яке стоїть перед Силами оборони — це зменшення особового складу, залученого до бойових дій безпосередньо на лінії боєзіткнення. За рахунок чого це можна зробити? За рахунок роботизованої техніки.

Як бачимо, роботизовану техніку дуже активно застосовують. У нас є наземні, надводні, підводні, повітряні дрони, що виконують низку задач, які раніше виконували розвідувальні та штурмові групи. А зараз ми можемо ворожу позицію вибити за рахунок лише FPV-дронів. Тому треба роботу дроновода виводити в такий режим, щоб максимально спростити роботу пілота.

Одними з головних завдань, як зазначив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський, є навчання пілотів і уніфікація, стандартизація цих засобів, щоб було легше керувати. Щоб це було як пульт від телевізора, де є велика червона кнопка On/Off і кнопки "Перемкнути канали" та "Гучніше/тихіше". І так само треба робити по всіх дронах.

Наприклад, у мене був досвід, коли на дроні зовсім по-іншому зробили органи керування. Це була нова "пташка", яка зовсім по-іншому працювала, і я майже дивом її не втратив. За рахунок того, що були деякі зміни. Тому треба уніфікувати.

А коли ми створюємо систему штучного інтелекту — він спрощує купу завдань. Адже набагато легше освоїти керування за рахунок автоматизації деяких елементів. Пілоту, який сидить за джойстиком чи штурвалом, має бути все зрозуміло, на яких діапазонах все "бігає", міняється і що передає.

Однак є проблема війни з Росією — вони дуже швидко копіюють і масштабують наші розробки. Але коли у них на дроні з камерами та системами передачі даних бракуватиме мікросхеми (яку вони не змогли "зламати"), де записано всі алгоритми роботи, Сили оборони отримають ефективну зброю і перевагу.

— А нас є такі розробки? Чи вже є втілені рішення?

— Навіть давно використовуються… Я ж кажу, росіяни дуже гарно копіюють. І те, що ви бачите у них, здебільшого скопійовано з українських розробок. Але я постійно своїм інженерам кажу: треба робити "магію", щоб росіяни не розуміли, як це працює. І тоді ми будемо непереможні.

У нас купа цікавих засобів використовується, ми про них не кажемо і сваримося, коли хтось їх показує. Так, наприклад, я і Сергій Стерненко сварилися, що показали, як FPV-шками збивали гелікоптери. Нащо було показувати? Пілоти думали, що їх з ПЗРК валять, то краще б так і думали. А зараз вони під черево вертольотів почали ставити РЕБи і працювати якомога нижче. Росіяни дуже швидко починають шукати протидію…

Раніше "Телеграф" розповідав про нові українські дрони, що вже б'ють росіян на фронті. Безпілотники залітають у глибину до 15-25 миль (24-40 км), сканують об’єкти та завдають удару.