Обходят РЭБы и используют искусственный интеллект: когда инновационные дроны ВСУ появятся на фронте

Эти инновации уже скоро появятся в ВСУ

Украинские инженеры активно разрабатывают инновационные решения по усилению обороноспособности страны. Одним из ключевых направлений является усовершенствование беспилотных летательных аппаратов, которые становятся все умнее и эффективнее. Применение искусственного интеллекта позволяет дронам автономно выполнять боевые задачи, избегая враждебных систем радиоэлектронной борьбы.

Как эти технологические достижения существенно изменяют характер современного боя, уменьшая риски для украинских военных, рассказал "Телеграфу" авиационный эксперт и бывший офицер воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский.

— Результаты, которые показывает привлеченное к этому всему инженерное сообщество, очень положительные. Ведь если мы говорим о применении дронов, бьющих по наземным целям, то есть уже решения, позволяющие нам получать видео и фиксировать цель. Более того, понимать, что это (танк, пушка или САУ и т.д.) и с учетом определенных алгоритмов — непосредственно попадать в цель.

Поэтому сейчас в автоматическом режиме, с помощью искусственного интеллекта и определенных действий создается возможность автоматического захвата и принятия решений о поражении цели. Ибо если мы знаем, что в определенном секторе работает вражеская техника, туда направляют FPV-дрон, и он сам может находить цели и уничтожать. И это то, чем мы активно занимаемся. Потому что за этим будущее.

— То есть, они могут обходить систему РЭБов и поражать цели?

— Безусловно, они предусматривают обход средств радиоэлектронной борьбы, направленных на прерывание связи или управление видео. Мы потеряли понимание РЭБа, когда начали активно продвигать то, что нам нужно – РЭБ против дронов. В действительности средства радиоэлектронной борьбы могут создавать большое количество проблем для любого оружия.

Просто когда одна группа инженеров развивает возможность создания систем, которые позволят автоматически выполнять задачи и уничтожать вражескую технику, другая группа инженеров создает системы противодействия. К примеру, когда россияне увидели, что мы стали активно сбивать их БПЛА нашими ударными зенитными дронами, они начали ставить смотровые камеры на свои дроны, чтобы видеть угрозу со стороны.

Поэтому нужно понимать, что дроны сами смогут выполнять поставленные задачи, и это будет не в следующем году, а гораздо раньше. К концу этого года мы увидим результаты автоматического использования беспилотников. Вернее, их обнародуют, потому что такого применения очень много, и можно будет показывать.

— Потому что нельзя будет пренебрегать тем фактом, что неизвестные дроны уничтожают вражескую технику в массовых масштабах?

– Да. Мы говорим: задача, стоящая перед Силами обороны — это уменьшение личного состава, вовлеченного в боевые действия непосредственно на линии боестолкновения. За счёт чего это можно сделать? За счет роботизированной техники.

Как видим, роботизированную технику очень активно применяют. У нас есть наземные, надводные, подводные, воздушные дроны, выполняющие ряд задач, ранее выполнявших разведывательные и штурмовые группы. А сейчас мы можем вражескую позицию выбить за счет только FPV-дронов. Поэтому нужно работу дроводовода выводить в такой режим, чтобы максимально упростить работу пилота.

Одними из главных задач, как отметил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский, есть обучение пилотов и унификация, стандартизация этих средств, чтобы было легче управлять. Чтобы это было как пульт от телевизора, где есть большая красная кнопка On/Off и кнопки "Переключить каналы" и "Гомче/тише". И так же нужно делать по всем дронам.

К примеру, у меня был опыт, когда на дроне совсем по-другому сделали органы управления. Это была новая "птичка", которая совсем по-другому работала, и я почти чудом ее не потерял. За счет того, что были некоторые перемены. Поэтому нужно унифицировать.

А когда мы создаем систему искусственного интеллекта, он упрощает кучу задач. Ведь гораздо легче освоить управление за счет автоматизации некоторых элементов. Пилоту, сидящему за джойстиком или штурвалом, должно быть все понятно, на каких диапазонах все "бегает", меняется и передает.

Однако есть проблема войны с Россией – они очень быстро копируют и масштабируют наши разработки. Но когда у них на дроне с камерами и системами передачи данных будет не хватать микросхемы (которую они не смогли "взломать"), где записаны все алгоритмы работы, Силы обороны получат эффективное оружие и преимущество.

— А у нас есть такие разработки? Есть ли уже воплощенные решения?

— Даже давно используются… Я же говорю, россияне очень хорошо копируют. И то, что вы видите в них, в основном скопировано с украинских разработок. Но я постоянно своим инженерам говорю: надо делать магию, чтобы россияне не понимали, как это работает. И тогда мы будем непобедимы.

У нас куча интересных средств используется, мы о них не говорим и ссоримся, когда кто-то их показывает. Так, например, я и Сергей Стерненко ссорились, что показали, как FPV-шками сбивали вертолеты. Зачем показывать? Пилоты думали, что их с ПЗРК валят, так лучше бы так и думали. А теперь они под брюхо вертолетов начали ставить РЭБы и работать как можно ниже. Россияне очень быстро начинают искать противодействие…

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