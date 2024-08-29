NAUDI представить свої розробки у Польщі: найбільша українська експозиція ВПК в історії MSPO 2024

MSPO об'єднує ключових представників світової оборонної промисловості з десятків країн

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) візьме участь у 32-й Міжнародній виставці оборонної промисловості "MSPO 2024". Захід відбудеться з 3 по 6 вересня 2024 року в польському місті Кельце. Це буде найбільша українська експозиція в історії виставки.

Про це йдеться в повідомленні NAUDI. Зазначається, що виставка дає унікальну можливість оборонним компаніям продемонструвати свої новітні продукти та послуги, а також встановити стратегічне партнерство з міжнародними гравцями на ринку.

"На двох великих стендах NAUDI представить широкий спектр продукції своїх компаній-учасників, що входять до складу українського військово-промислового комплексу. Серед яких: Українська Бронетехніка, Kvertus, Altair, Ukrspecsystems, Airlogix, UKRTAC,"Radionix", "System Electronic Export", Archer", "KTD Plus", "KTD Jupiter", "Атлон Авіа", "Aviation Systems of Ukraine", "UA Defence", "SpetsMashKomplekt", а також партнери з державного сектору, зокрема КБ "Луч", — йдеться в повідомленні.

MSPO об'єднує ключових представників світової оборонної промисловості з десятків країн, включаючи найбільші делегації з Австралії, США та Великої Британії.

"Виставка стане важливою платформою для делегації NAUDI для обміну досвідом, розширення співробітництва, презентації передових технологій і встановлення нових міжнародних ділових контактів. Запрошуємо всіх відвідати стенди NAUDI: №G-29 у холі G (всередині) та №ZG-34 біля виходу 6 (стенд на вулиці)", — написали в асоціації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що голова NAUDI зустрівся з представниками ЄС: обговорили розвиток українського ОПК