Китайський "шахед" незабаром може замінити іранський? Що відомо про розробку КНР для Росії

Тестування версії дрону розпочали у 2024 році.

Російські та китайські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранський "Шахед", який окупанти використовують проти України. Вже було розпочато підготовку та тестування цієї техніки для подальшого відправлення її в РФ.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на інформацію від європейських чиновників, знайомих із питанням. За їхніми даними, союзники України вкрай занепокоєні через це.

"Компанії провели переговори у 2023 році про співпрацю з копіювання іранського безпілотника Shahed і розпочали розробку та тестування версії цього року в рамках підготовки до відправки до Росії, повідомили чиновники, які попросили не називати їхніх імен для обговорення приватної інформації. Китайські безпілотники ще не використовували в Україні", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що деякі союзники вважають, що надання Росії таких безпілотників трактуватиметься як летальна допомога проти якої, до речі, сам Китай неодноразово застерігав Захід.

За словами однієї з обізнаних у цьому питанні людини, Китай зважує, чи варто надсилати повністю збудовані безпілотники, але тим часом надсилає "комплекти, які можна перетворити на ударні дрони". При цьому США досі не вважають, що Китай надсилає смертоносну допомогу Росії.

Стурбованість союзників викликана також тим, що Китай може виробляти безпілотники, подібні до "Шахедів", набагато швидше, ніж Іран.

Офіційні особи не ідентифікували цей дрон, проте китайські оборонні вебсайти та кілька ЗМІ повідомили, що країна розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який на вигляд схожий на іранський дрон Shahed 136.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що США пригрозили Китаю вважати його відповідальним за успіхи Росії на війні в Україні.