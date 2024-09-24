Україна не переконала США дозволити удари далекобійними ракетами по Росії: чим аргументували

Американські чиновники сумніваються, що поразка цілей у Росії в межах досяжності ракет суттєво позначиться на цілях війни

Представники Пентагону та Білого дому заявили, що Україна не надала достатньо переконливих аргументів на користь ударів по цілях на території Росії із застосуванням далекобійних ракет. Поточний запит України не виправдовує ризику ескалації з боку Росії.

Таку думку висловили чиновники за умов анонімності, пише The Washington Post. На їхню думку, використання ракет проти цілей у Криму, як Україна робила досі, це стратегія, яка краще. Адже вона змусила РФ відвести війська з півострова.

"Поки що американські чиновники наполягають, що немає жодних ознак того, що Білий дім змінить свою позицію щодо цього питання. Але українці вже чули це раніше. Вони вказують на те, що США постійно відхиляють їхні запити на зброю — на сучасні танки, винищувачі та ракети більшої дальності — перш ніж зрештою дати зелене світло щоразу. І з урахуванням тривалих дебатів, які розігруються на публіці, росіяни завжди мали час підготуватися задовго до того, як нова зброя потрапляла на поле бою», — йдеться в матеріалі.

Один зі співрозмовників заявив, що поточний запит Києва не виправдовує ризику ескалації з боку Росії. Він зазначив, що запаси ракет обмежені, а РФ тим часом уже вивела 90% літаків, що запускають бомби, що планують, за межі зони дії ракет ATACMS. Таким чином, позитивне рішення щодо далекобійної зброї не вплине на бойові дії.

Водночас європейські військові та дипломати не підтримують такий підхід. Вони стверджують, що удари по Росії з більшої дальності могли б вплинути на конфлікт. Зі свого боку, вони критикують відмову Штатів зняти обмеження на використання західної зброї.

Неназваний військовий чиновник назвав позицію США дурною і заявив, що на технічному та стратегічному рівнях це не має сенсу. Також він додав, що власна військова доктрина НАТО закликає до завдання глибоких ударів по тилах противника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в США не вірять в ефективність далекобійних ракетних ударів по Росії. Там зазначили, що це не змінить перебіг війни.