Все ще бояться Путіна? У США зробили заяву щодо дозволу ударів вглиб Росії

Зустріч Байдена та Стармера не принесла нічого нового

Попри гучні заяви Міністра закордонних справ Великої Британії, Україна все ще не може бити вглиб Росії, адже не отримала необхідного дозволу від західних союзників. Зокрема, США досі бояться ескалації з РФ та утримуються від заяв на тему ударів по країні-агресорці.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час щоденної пресконференції. Посадовець прокоментував результати зустрічі між Президентом США Джоном Байденом та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"У мене немає жодних заяв щодо обмежень на використання далекобійних ракет", — заявив він.

Водночас пан Міллер запевнив, що співпраця з Україною щодо військової підтримки буде продовжена і зокрема, буде розв'язано питання надання Києву "ресурсної та розвідувальної підтримки".

Як пише The Economist рішення США не змінювати політику щодо ударів по Росії пов’язано з тим, що Байден побоюється ескалації конфлікту і не хоче ризикувати можливим майбутнім "перезавантаженням" відносин з Москвою. Саме тому керівництво Америки постійно змінює причину відмови у дозволі використовувати далекобійну зброю для ударів територією РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, за якої умови США дозволять Україні бити своїми ракетами вглиб РФ.сша