Панацеєю не стане: що змінить для України дозвіл бити по Росії західною зброєю

Невідомо, скільки Storm Shadow залишається в України

Якщо Україна отримає дозвіл на застосування далекобійної західної зброї, то під ударом можуть опинитися важливі об’єкти. Наприклад, у зоні ураження опиниться авіабаза в Липецьку, де тренуються російські пілоти.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph. Експерти зазначають, що це вплине на перебіг війни, але не стане панацеєю.

Інститут вивчення війни зазначив, що в зоні поразки виявляються 225 можливих цілей, які можуть бути вражені негайно. Серед них військові бази, логістичні центри та підприємства, що працюють на військову галузь.

"Ми не повинні переоцінювати те, що це дасть. Я боюся, що деякі з цих розмов про переломний момент і подібні коментарі просто перебільшують можливості Storm Shadow", — наголосив директор з військових наук Королівського інституту об’єднаних збройних сил Метью Савілл.

Також існують проблеми з підрахунком того, скільки Storm Shadow потенційно може опинитися в руках України, оскільки в Британії їх більше не виробляють. У Франції виробництво Scalp йде, але в обмеженій кількості.

Однак не виключено, що це рішення розблокує постачання інших типів озброєння, наприклад, німецьких Taurus або американських JASSM.

Видання зазначає, що ЗСУ вже продемонстрували здатність завдавати ударів по віддалених російських об’єктах з використанням своїх власних БПЛА, але вони не мають здатності пробивати бетонні укриття. Однак, розблокування ударів за допомогою Storm Shadow дозволить руйнувати навіть укріплені об’єкти.

Савілл зазначає, що повністю реалізувати перевагу в далекобійних ракетах вдасться лише якщо комбінувати їх із наступальними наземними операціями. Тобто, нині транскордонні удари мають сенс лише у Курській області. Крім того, нерішучість союзників коштувала елемента раптовості, тож росіяни вже швидше за все можуть відреагувати на застосування крилатих ракет Україною.

Як повідомлялося раніше, перегляд рішення щодо застосування далекобійної зброї відбувається на тлі інформації про отримання Росією іранських балістичних ракет. США вже запровадили нові санкції проти Тегерана, проте там говорили, що готові і до більш жорстких дій.