Украина не убедила США разрешить удары дальнобойными ракетами по России: чем аргументировали

Американские чиновники сомневаются, что поражение целей в России в пределах досягаемости ракет существенно скажется на целях войны

Представители Пентагона и Белого дома заявили, что Украина не представила достаточно убедительных аргументов в пользу в пользу ударов по целям на территории России с применением дальнобойных ракет. Текущий запрос Украины не оправдывает риска эскалации со стороны России.

Такое мнение выразили чиновники на условиях анонимности, пишет The Washington Post. По их мнению, использование ракет против целей в Крыму, как Украина делала до сих пор, это более стоящая стратегия, ведь она заставила РФ отвести войска с полуострова.

"Пока что американские чиновники настаивают, что нет никаких признаков того, что Белый дом изменит свою позицию по этому вопросу. Но украинцы уже слышали это раньше. Они указывают на то, что США постоянно отклоняют их запросы на оружие — на современные танки, истребители и ракеты большей дальности — прежде чем в конечном итоге дать зеленый свет каждый раз. И с учетом длительных дебатов, разыгрывающихся на публике, у россиян всегда было время подготовиться задолго до того, как новое оружие попадало на поле боя", — говорится в материале.

Один из собеседников заявил, что текущий запрос Киева не оправдывает риска эскалации со стороны России. Он отметил, что запасы ракет ограничены, а РФ тем временем уже вывела 90% самолетов, запускающих планирующие бомбы, за пределы зоны действия ракет ATACMS. Таким образом, положительное решение в отношении дальнобойного оружия не окажет значительного влияния на боевые действия.

В то же время европейские военные и дипломаты не поддерживают такой подход. Они утверждают, что удары по России с большей дальности могли бы оказать более весомое влияние на конфликт. Со своей стороны они критикуют отказ Штатов снять ограничения на использование западного оружия.

Неназванный военный чиновник назвал позицию США глупой и заявил, что на техническом и стратегическом уровнях это не имеет смысла. Также он добавил, что собственная военная доктрина НАТО призывает к нанесению глубоких ударов по тылам противника.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США не верят в эффективность дальнобойных ракетных ударов по России. Там отметили, что это не изменит ход войны.