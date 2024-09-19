В ЄС прийняли важливе рішення щодо ударів вглиб Росії: які цілі може уразити Україна (карта)

В Євросоюзі вважають, що Україна має право на захист

Європейський парламент закликав західних партнерів України негайно зняти обмеження на використання озброєнь проти законних військових цілей на російській території. Євродепутати вважають, це наявні обмеження перешкоджають здатності України повною мірою реалізувати своє право на самооборону згідно з міжнародним правом.

Відповідну резолюцію "Про продовження фінансової та військової підтримки України державами-членами ЄС" було ухвалено у четвер, 19 вересня на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі, передає Укрінформ. Документ підтримали 425 депутатів, проти проголосував 131, утримались 63.

У резолюції також наголошується, що обмеження на використання західної зброї залишає Україну вразливою до нападів на її населення та інфраструктуру. У документі зазначається, що Україна як жертва агресії має законне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Євродепутати підкреслюють, що військова допомога, надана ЄС, США та партнерами-однодумцями, є "значною, хоча все ще недостатньою". У документі наголошується, що недостатні поставки боєприпасів і озброєнь та обмеження на їх використання можуть підірвати зусилля, яких було докладено.

"У зв'язку з цим знову звертаємось до держав-членів із закликом виконати взяте на себе у березні 2023 року зобов'язання поставити Україні один мільйон боєприпасів, прискорити постачання зброї, зокрема сучасних систем протиповітряної оборони та іншої зброї і боєприпасів у відповідь на чітко визначені потреби, включаючи ракети "Таурус", — йдеться в резолюції.

Нагадаємо, за даними Reuters, список цілей на території РФ, які Україна планує вразити далекобійною зброєю, вже передали до США та Великої Британії. Наша держава планує завдавати ударів ATACMS, британськими Storm Shadow та французькими SCALP.

Зазначається, що спершу Україна хотіла використовувати для ударів по аеродромах РФ ракети ATACMS. Раніше ЗМІ підрахували, які ще цілі у РФ могли б бути уражені цими ракетами.

Радіус дії ракет ATACMS

Також видання The Times опублікувало карту об'єктів Росії, до яких можуть дістати ракети Storm Shadow. У цей список увійшли 14 аеродромів та аеропортів, один нафтопереробний завод, та штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону.

Радіус дії ракет Storm Shadow