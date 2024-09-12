Україні не дають змоги бити по Росії: чого остерігаються західні партнери

Україна має ракети великої дальності, які здатні завдавати ударів углиб території Росії і знищувати її військові бази

Думка українських союзників щодо того, чи дозволяти завдавати ударів глибині Росії, розділилися. Поки що Україні не дозволяють навіть запускати ракети по усіх російських цілях на окупованих територіях.

Про це пише Le Monde. Зазначається, український уряд активно закликає своїх союзників дозволити використання ракет великої дальності по Росії.

"На лідерів США, Великобританії та Франції чиниться дедалі більший тиск у зв’язку з умовами використання ракет великої дальності, які вони поставили Україні в останні місяці і які здатні завдавати ударів углиб території Росії та знищувати її військові бази", - йдеться у матеріалі.

Зараз українські війська намагаються утримати територію, захоплену під час раптового літнього наступу (близько 1300 квадратних кілометрів) у Курській області Росії, і одночасно стримувати просування ворожої армії на Донбас. У зв’язку з цим Україна все частіше просить зняти обмеження на використання певних видів озброєння, яке поставляє Захід, — з дальністю стрілянини понад 250 кілометрів.

При цьому країни Заходу обережні в цьому питанні, оскільки українські війська нібито "зробили кілька помилок". Наприклад, у червні поточного року ракетами ATACMS було атаковано військову базу РФ, на якій розташовані радари, що використовуються для ядерного стримування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський різко висловився щодо рішення США щодо ударів територією Росії.