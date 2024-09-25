В Україні пропонують скасувати ДПА: замість неї впровадять інше тестування

ДПА скасовують уже не перший рік

У Верховній Раді з'явилась нова законодавча ініціатива, згідно з якою пропонується в черговий раз скасувати державну підсумкову атестацію (ДПА) для школярів 4, 9 та 11 класів у 2025 році.

Згідно з повідомленням на сайті Верховної Ради України, ініціатори законопроєкту обґрунтовують необхідність скасування ДПА воєнним станом та російською агресією проти української системи освіти. Автори проєкту наголошують, що такий крок допоможе зменшити навантаження на учнів та освітян в умовах війни та з міркувань безпеки.

Окрім скасування ДПА, законопроєкт пропонує продовжити практику проведення вступних випробувань в електронному форматі. Це рішення вже добре зарекомендувало себе протягом останніх років і дозволяє забезпечити доступність вступної кампанії для абітурієнтів з різних регіонів країни.

Важливою частиною законодавчої ініціативи є визначення переліку обов'язкових предметів для національного мультипредметного тесту (НМТ). До нього увійдуть українська мова, математика, історія України, а також один предмет на вибір абітурієнта: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література. Тобто все те ж, що і минулого року.

Замість ДПА в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) запропонували провести новий пілотний тест. Для випускників 4 класу його можуть провести у 2025 році, а для учнів 9 класу — у 2026-му.

Раніше "Телеграф" писав також про те, що Рада додала нові обов'язкові предмети до ДПА, коли їх складатимуть. Щоправда, норма не запрацювала і досі.