Не фізика і хімія: який предмет на НМТ став цьогоріч найпопулярнішим серед абітурієнтів

Доволі мало учасників обирають точні науки

В Україні та за її межами з 11 травня по 25 червня майбутні абітурієнти та абітурієнтки складають Національний мультипредметний тест (НМТ). І наразі Англійська мова стала найпопулярнішим предметом за вибором.

Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко. Вона зауважила, що ця дисципліна (англійська, — ред.) — абсолютний лідер.

"Після неї доволі високі показники мають географія, біологія й українська література", — додала Вакуленко.

Водночас, за її словами, доволі мало учасників НМТ обирають фізику і хімію. Так само не дуже популярними є інші іноземні мови (окрім англійської) — німецька, французька, іспанська.

Варто додати, що окрім основної сесії, яка триватиме до 25 червня, є ще додаткова. Вона проходитиме з 11 до 19 липня.

На вступників чекає тестування із чотирьох предметів (три обов’язкові та один на вибір), з яким вони працюватимуть в один день у тимчасових екзаменаційних центрах.

З новацій цьогорічного тестування – перерва у 20 хв, вищий пороговий бал (15 %), обов’язкова історія України, повернення української літератури та географії, тести мовами корінних народів та національних меншин. Як і минулоріч, учасники зможуть скласти тест в Україні, і за кордоном.

Раніше "Телеграф" писав, що майбутня реформа фінансування вищої освіти націлена на те, щоб реально реагувати на вимоги ринку праці.