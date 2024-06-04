Спочатку – навчання та іспити: боєць ЗСУ розповів, коли мобілізовані потраплять на фронт

Деякі бригади після навчання відправляють новачків на свої полігони і тренують додатково

Зараз ніхто з мобілізованих і тих, хто поступає на службу, не відправляється одразу до бригад (бойових чи тилових – не має значення). В обов’язковому порядку усі проходять навчання. Про це політолог, боєць підрозділу ГРІМ 41-й омбр ЗСУ Кирило Сазонов розповів у коментарі "Телеграфу".

"Навіть якщо бригада на тебе чекає, у тебе є бойовий досвід, статус учасника бойових дій, але ти не був на контракті або не був мобілізований, все одно проходиш навчання. Місяць — це БЗВП (базова загальновійськова підготовка).

Ти отримуєш за цей час військову спеціальність – стрілець. Так було і так є. Потім ти вирушаєш на додаткове навчання за відповідною військово-обліковою спеціальністю. І там терміни залежать від цієї спеціалізації.

Найкоротша за терміном – військовий водій авто. Два тижні. При тому, що в тебе є права та досвід водіння. У кулеметників, танкістів навчання триває два місяці. У зв’язківців, операторів дронів – ще довше”, – розповів військовий.

З його слів, і після БЗВП, і після профпідготовки – іспити для підтвердження кваліфікації.

"Якщо ти водій, маєш досвід водіння вантажного авто, звикнути до військового транспорту за два тижні цілком можливо, — вважає Кирило Сазонов. — Щодо БЗВП, якщо ти не займаєшся господарськими питаннями, не ходиш у наряд, не заготовляєш колоди, не будуєш щось, – місяця активної підготовки під керівництвом досвідчених, із бойовим досвідом інструкторів вистачає.

Але в нормальних бригадах, як, наприклад, наша 41-а (яка брала участь у боях під Куп’янськом, а зараз бореться у Часовому Яру), після навчання все одно відправляють новоприбулих на полігон – і тренують додатково».

Нагадаємо, що з 18 травня набув чинності закон про посилення мобілізації, в якому є низка нововведень.