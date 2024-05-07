Магістратура у 2024: реєстрацію на іспити вже розпочато, скільки вона триватиме

Вступні випробування проходитимуть у дві сесії

У вівторок, 7 травня, в Україні розпочалась реєстрація на вступ до магістратури. Вона триватиме до 29 травня 2024 року включно.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Єдиний вступний іспит складається з двох блоків — іспиту з іноземної мови та загальної навчальної компетентності.

"7 травня розпочинається реєстрація для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ), яка триватиме до 29 травня 2024 року включно", — йдеться у повідомленні.

У закладах вищої освіти реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії. Вступник має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії або з використанням іншого визначеного закладом вищої освіти каналу зв’язку скановані копії реєстраційних документів.

Вступні випробування проходитимуть у дві сесії:

основна сесія: 24 червня – 15 липня;

додаткова сесія: 31 липня – 14 серпня.

Передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають скласти вступні іспити до магістратури, – основний та додатковий.

Зауважимо, що, не залежно від форми навчання — контракт чи бюджет, усі вступники мають реєструватися на цей іспит у чітко обумовлені дати – з 7 по 29 травня.

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