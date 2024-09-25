В Украине предлагают отменить ДПА: вместо нее внедрят другое тестирование

ДПА отменяют уже не первый год

В Верховной Раде появилась новая законодательная инициатива, согласно которой предлагается в очередной раз упразднить государственную итоговую аттестацию (Державна підсумкова атестація, ДПА — Укр.) для школьников 4, 9 и 11 классов в 2025 году.

Согласно сообщению на сайте Верховной Рады Украины, инициаторы законопроекта обосновывают необходимость отмены ДПА военным положением и российской агрессией против украинской системы образования. Авторы проекта отмечают, что такой шаг поможет уменьшить нагрузку на учащихся и педагогов в условиях войны и соображений безопасности.

Кроме отмены ДПА, законопроект предлагает продолжить практику проведения вступительных экзаменов в электронном формате. Это решение уже хорошо зарекомендовало себя в последние годы и позволяет обеспечить доступность вступительной кампании для абитуриентов из разных регионов страны.

Важной частью законодательной инициативы является определение перечня обязательных предметов национального мультипредметного теста (НМТ). В него войдут украинский язык, математика, история Украины, а также один предмет по выбору абитуриента: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература. То есть все то же, что и в прошлом году.

Вместо ДПА в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) предложили провести новый пилотный тест. Для выпускников 4 класса его могут провести в 2025 году, а для учащихся 9 класса – в 2026-м.

Ранее "Телеграф" писал также о том, что Рада добавила новые обязательные предметы в ГНА, когда их будут составлять. Правда, норма не заработала до сих пор.