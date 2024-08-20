Бились, сварились та довели дівчину до істерики: чому у Києві шалені черги на складання іспиту на права (відео)

У чергах нерідко стаються сварки та бійки

Незважаючи на цифровізацію послуг, електронну чергу та інші нововведення, покликані зробити процедуру отримання водійського посвідчення легшою та простішою, в Україні подекуди і далі є шалені черги. Інколи вони супроводжуються конфліктами, скандалами та бійками. А нещодавно одну з дівчат і взагалі довели до істерики.

Про це у відео розповіла мешканка столиці, яка звернулась у сервісний центр № 8049, що по вулиці П. Усенка, 8. За її словами, там ще о 07:45 у черзі на отримання талону для складання практичного іспиту з водіння перебувало приблизно 105 людей. "Якщо ви коли-небудь не бачили, як виглядає черга зі 105 людей, ось. Ось це всі за талончиками на практичний іспит з водіння в МРЕО. Без 15-ти восьма, Усенка 8", — каже дівчина.

До речі, вона зазначає, що за словами очевидців, сьогодні ще все спокійно. Раніше люди і сварились, і билися, а в одної дівчини взагалі сталась істерика, бо порвали список, який формувався з 7 ранку минулого дня.

У чому причина таких шалених черг

"Телеграф" вирішив з’ясувати, з чим пов’язані такі черги і в чому взагалі полягає проблема. Наші журналісти поспілкувались з представницею сервісного центру № 8049, яка у коментарі телефоном підтвердила, що проблема дійсно існує. На їхню думку, вона спричинена тим, що людям насправді не потрібно займати живу чергу за талонами. Адже 70% талончиків зараз беруть онлайн, і для цього стояти в черзі не потрібно. Особливо займати чергу ще до початку робочого дня.

Потрібно слідкувати за наявністю талонів онлайн. А якщо людина не з’являється на іспит, її місце звільнюється — інформація про це публікується на табло в Сервісному центрі та онлайн. Тому "вихватити" талон можна і в обід. Такі ситуації, запевняють, стаються часто. У такому разі, шалені черги спричинені лише нерозумінням майбутніх водіїв, як працює система, впевнені в Сервісному центрі.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що талончик у деяких сервісних центрах МВС на складання іспитів отримати практично нереально. Люди з 5 ранку займають чергу, щоб взяти талон в терміналі, порушуючи комендантську годину.