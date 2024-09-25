У відомого українського антивакцинатора та псевдоактивіста проводять обшуки: що відомо

ЗМІ заявляють про затримання чоловіка

СБУ спільно зі співробітниками Нацполіції провели обшуки у львівського псевдоактивіста, який видавав фіктивні посвідчення журналіста. Правоохоронці документують шахрайські дії чоловіка.

Про це у середу, 25 вересня, повідомили у пресслужбі Національної поліції України. Зазначається, що детальніша інформація буде оприлюднена після завершення слідчих дій.

Водночас ZAXID.NET пише, що мова в цьому випадку йдеться про Остапа Стахіва, який також відомий як антивакцинатор. Згідно з інформацією видання, СБУ нібито затримала Стахіва і йому було повідомлено підозру у шахрайстві.

"Також СБУ провела обшуки у ряду соратників Стахіва. Зокрема, у Дмитра Вратила та Наталії Реган, співорганізатора курсів у Києві Жана Новосельцева, у якого також вилучили комп’ютер. Крім цього, обшуки провели в центрі друку "Копібум" на вулиці Драгоманова у Львові. Там Стахов друкував журналістські посвідчення, які отримували учасники псевдокурсів", — йдеться у матеріалі видання.

Варто зазначити, що у 2023 році Стахов разом з антивакцинатором Олегом Геричем із Київської області почав організовувати платні псевдожурналістські курси. Як пише Бабель, вартість цих курсів становила від 2500 до 7500 гривень. Тоді він казав, що ці курси не для роботи в медіа, а для захисту своїх прав. Після проходження курсу та практичного іспиту він видавав посвідчення "журналіста-правозахисника".

Потім навесні 2024 року він намагався відновити реєстрацію своїх псевдомедіа "Галицькі вісті", "Ідея та чин" від ГО "Народне телебачення" та "Правозахисники", від яких він і продавав посвідчення, але Нацрада відмовилася перереєструвати фейкові ЗМІ. Усі посвідчення, які продавав Стахів, стали недійсними. Далі він зареєстрував "Львівський професійний союз журналістів" та почав продавати посвідчення від його імені.

Остап Стахів — що про нього відомо

Є уродженцем Ходорова у Львівській області.

Навчався у Львівському аграрному університеті. Тоді ж він очолив Жидачівську районну організацію партії "Свобода".

2007 року вперше безуспішно спробував потрапити до парламенту.

У 2011 році Стахів створив "Національний фронт" та розповідав, що боротиметься за "відродження духовної, економічної та політичної сили України".

Наступного року він створює ГО „Ідея нації”.

У 2017-2018 роках Стахов читав лекції студентам-медикам в Івано-Франківську, виступав проти забудовників та прокурорів, перекривав дороги.

2019 року псевдоактивіст знову без успіху намагався потрапити до парламенту.

Також у 2020 році Стахов намагався стати мером Львова.

Восени 2021 року Стахів організував у Києві масштабну акцію антивакцинаторів, на яку людей звозили автобусами. Служба безпеки України 16 листопада 2021 року повідомила Остапу Стахіву про підозру у поваленні конституційного ладу.

Справу Стахіва почали розглядати у квітні 2022 року, але в суді йому досі не оголосили обвинувальний акт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 18 листопада 2021 року у Львові відбулося засідання Галицького районного суду, на якому було заарештовано найвідомішого антивакцинатора України Остапа Стахіва.