Збирав "данину" з бізнесменів: у Львові на хабарі затримали керівника з Мін'юсту

Зловмиснику загрожує до 12 років в’язниці

СБУ та ДБР провели спільну операцію та затримали у Львові керівника одного з міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України. Чиновник обклав "даниною" бізнесменів, які вели господарську діяльність в одній з виправних установ західного регіону.

Фігуранта було затримано під час отримання чергового хабара у розмірі 2 тисяч доларів США. Докладніше про резонансну справу розповіли у пресслужбі СБУ.

Відомо, що керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту було затримано у Львові.

За даними слідства, урядовець вимагав хабарі з підприємців, які хотіли вести господарську діяльність у виправних установах західного регіону України. За отримання "мзди" він обіцяв не вставляти їм палиці в колеса та не перешкоджати веденню бізнесу.

Встановлено, що чиновник обклав "даниною" компанію, яка займалася обробкою деревини на території однієї із виправних колоній.

Фігурант спеціально затягував процес укладання офіційних договорів, а оплату від бізнесменів отримував готівкою.

"Він фактично обклав "даниною" кожен кубометр деревини, яку приватні підрядники обробляли на території цієї колонії. Правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність фігуранта та затримали його "на гарячому" під час отримання ним нового "траншу" неправомірної вигоди у понад 2 тисячі євро" , — йдеться у повідомленні.

Чиновника затримали та повідомили йому про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовцем. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Продовжується досудове розслідування. Правоохоронці продовжують встановлювати коло осіб, причетних до корупції у пенітенціарній установі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Львові Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала двох молодих людей, які працювали на ФСБ. Затримані — це двоє місцевих жителів віком 17 та 18 років.